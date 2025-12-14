राजस्थान में अब सर्टिफिकेट नहीं… सीधा दिव्यांग कार्मिकों की होगी जांच, 15000 सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन

पुनः जांच के दौरान कई जिलों में यह तथ्य सामने आया है कि नियुक्ति के समय जिन कार्मिकों की दिव्यांगता 40 फीसदी से अधिक थी, उनमें वर्तमान जांच में 5 से 7 फीसदी तक का अंतर पाया जा रहा है। यह अंतर इसलिए अहम हो गया है क्योंकि सरकारी सेवा में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांगता अनिवार्य है। अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 70 फीसदी कार्मिक इसी सीमा के आसपास आते हैं। ऐसे में दिव्यांगता प्रतिशत के 40 फीसदी से नीचे आने पर उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।