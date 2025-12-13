यात्रीगण ध्यान दें… जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक खत्म, अब तय रूट से दौड़ेंगी वंदेभारत, शताब्दी समेत 70 ट्रेनें

रेलवे द्वारा जयपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण किया जा रहा है। इसी कार्य के चलते 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया गया था। इस दौरान जयपुर जंक्शन से संचालित होने वाली कई प्रमुख ट्रेनें या तो रद्द रहीं या आंशिक रूप से रद्द की गईं, जबकि कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों से चलाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस सहित करीब 70 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था।