जयपुर

यात्रीगण ध्यान दें… जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक खत्म, अब तय रूट से दौड़ेंगी वंदेभारत, शताब्दी समेत 70 ट्रेनें

रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर जंक्शन पर चल रहा मेगा ट्रैफिक ब्लॉक समाप्त होने के बाद रविवार से सभी नियमित ट्रेनें अपने निर्धारित रूट और समय पर जयपुर जंक्शन से संचालित होंगी।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 13, 2025

Jaipur Junction

फोटो-पत्रिका

जयपुर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर जंक्शन पर चल रहा मेगा ट्रैफिक ब्लॉक समाप्त होने के बाद रविवार से सभी नियमित ट्रेनें अपने निर्धारित रूट और समय पर जयपुर जंक्शन से संचालित होंगी। इससे यात्रियों को दुर्गापुरा, खातीपुरा, सांगानेर सहित अन्य स्टेशनों तक जाने की परेशानी से निजात मिलेगी।

रेलवे द्वारा जयपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण किया जा रहा है। इसी कार्य के चलते 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया गया था। इस दौरान जयपुर जंक्शन से संचालित होने वाली कई प्रमुख ट्रेनें या तो रद्द रहीं या आंशिक रूप से रद्द की गईं, जबकि कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों से चलाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस सहित करीब 70 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था।

यात्रियों को हो रही थी भारी परेशानी

ट्रैफिक ब्लॉक के चलते यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में यात्रियों को खातीपुरा, सांगानेर और दुर्गापुरा जैसे स्टेशनों से ट्रेन पकड़नी पड़ी, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त परेशानी हुई। इसके अलावा जयपुर से कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर के बीच भी कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया था।

रविवार से आवाजाही होगी सामान्य

रेलवे अधिकारियों के अनुसार शनिवार को निर्धारित निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही ट्रैफिक ब्लॉक समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद रविवार से जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी। सभी नियमित और लंबी दूरी की ट्रेनें अपने तय रूट से ही संचालित होंगी।

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

रेलवे का कहना है कि एयर कॉनकोर्स निर्माण पूरा होने के बाद यात्रियों को जयपुर जंक्शन पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्टेशन की क्षमता भी बढ़ेगी। फिलहाल ट्रैफिक ब्लॉक हटने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और रेल संचालन फिर से सामान्य पटरी पर लौटेगा।

image

संबंधित विषय:

indian railway

Railway news

Updated on:

13 Dec 2025 09:07 pm

Published on:

13 Dec 2025 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / यात्रीगण ध्यान दें… जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक खत्म, अब तय रूट से दौड़ेंगी वंदेभारत, शताब्दी समेत 70 ट्रेनें

