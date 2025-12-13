रेलवे जंक्शन नई एंट्री खुले तो खत्म हो परेशानी, देखें तस्वीरें

रेलवे जंक्शन पर पुरानी एंट्री पर लोग बाहर बैठने को मजबूर है। नई एंट्री पर बड़ा वेटिंग रू। है। शुरू होने पर यह परेशानी कम हो सकेगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वही टिकट काउंटर की भी कमी के चलते लोन लगी रहती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
चारों तरफ से दिन भर जाम लगा रहता है। नई एंट्री शुरू होने पर थोड़ा दबाव कम हो सकेगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
काम चलने के चलते फुट ओवर ब्रिज भी बंद है। जिससे लोग परेशान रहते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
यह है जयपुर जंक्शन की नई एंट्री जिसको जल्द ही शुरू किया जाना है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
