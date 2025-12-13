13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रेलवे जंक्शन नई एंट्री खुले तो खत्म हो परेशानी, देखें तस्वीरें

जयपुर के रेलवे स्टेशन पर जल्द ही नई एंट्री शुरू होने वाली है। ऐसे में पुरानी एंट्री पर बढ़ रहा दबाव जल्द हो कम हो सकेगा। चारों तरफ का जाम वेटिंग रूम की कमी ऐसी समस्याओं से जल्द ही निजात मिल सकेगी। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Dec 13, 2025

New entry for railway station is ready to use

रेलवे जंक्शन पर पुरानी एंट्री पर लोग बाहर बैठने को मजबूर है। नई एंट्री पर बड़ा वेटिंग रू। है। शुरू होने पर यह परेशानी कम हो सकेगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

New entry for railway station is ready to use

वही टिकट काउंटर की भी कमी के चलते लोन लगी रहती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

New entry for railway station is ready to use

चारों तरफ से दिन भर जाम लगा रहता है। नई एंट्री शुरू होने पर थोड़ा दबाव कम हो सकेगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

New entry for railway station is ready to use

काम चलने के चलते फुट ओवर ब्रिज भी बंद है। जिससे लोग परेशान रहते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

New entry for railway station is ready to use

यह है जयपुर जंक्शन की नई एंट्री जिसको जल्द ही शुरू किया जाना है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Updated on:

13 Dec 2025 07:55 pm

Published on:

13 Dec 2025 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / रेलवे जंक्शन नई एंट्री खुले तो खत्म हो परेशानी, देखें तस्वीरें

