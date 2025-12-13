Weather Forecast: राजस्थान में एक सप्ताह शुष्क मौसम, ठंड से मिलेगी राहत, हल्की बादलों की आवाजाही संभव

इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से अगले एक-दो दिन राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा, जिससे शीतलहर से राहत जारी रह सकती है।