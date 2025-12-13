13 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में एक सप्ताह शुष्क मौसम, ठंड से मिलेगी राहत, हल्की बादलों की आवाजाही संभव

Cold Wave Relief,: उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ भागों में 18 से 20 दिसंबर के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसका प्रभाव आगे के मौसम में बदलाव ला सकता है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Dec 13, 2025

Western Disturbance: जयपुर. राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जिसका प्रभाव फिलहाल कमजोर बना हुआ है।

इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से अगले एक-दो दिन राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा, जिससे शीतलहर से राहत जारी रह सकती है।

वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ भागों में 18 से 20 दिसंबर के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसका प्रभाव आगे के मौसम में बदलाव ला सकता है।

