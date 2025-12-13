श्रीमाधोपुर में चोरों का आतंक, एक रात में तीन जगह ताले तोड़े, दो दिन पहले भी की थी वारदात

Photo; Patrika Network
Rajasthan crime news: श्रीमाधोपुर. शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार सुबह तीन अलग-अलग स्थानों पर ताले टूटे मिले, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई। सबसे बड़ी वारदात सब्जी मंडी स्थित विनायक फुटवियर के गोदाम में हुई। चोर पीछे की छत से चढ़े, ड्रिल मशीन और हथौड़े से लोहे का गेट व गल्ला तोड़ा और 4 कार्टन नए जूते-चप्पल, करीब 25 हजार रुपए नकद तथा एक फल व्यापारी का सेब का कार्टन चुरा ले गए। दुकानदार मोहित शर्मा का घर दुकान के सामने होने के बावजूद चोर बेखौफ वारदात कर फरार हो गए। मोहित ने बताया कि बाहरी ताले सुरक्षित थे, लेकिन अंदरूनी गेट टूटा और सामान बिखरा मिला।
फैंसी बाजार के पार्वती प्लाजा में श्री विनायक टेलर्स की दुकान का ताला तोडक़र गल्ले से 3-4 हजार रुपए चोरी कर लिए गए। सफाई कर्मचारी ने सुबह ताला टूटा देखकर दुकानदार अमित टेलर को सूचना दी। वहीं, चौपड़ बाजार में बुद्धिप्रकाश गोकुलका की गोटे की दुकान का मुख्य ताला टूटा मिला, लेकिन भीतरी लॉक न टूटने से चोर खाली हाथ लौटे।
मात्र दो दिन पहले कृषि उपज मंडी में एक ही रात में 16 दुकानों के ताले तोडक़र चोरों ने 2.55 लाख नकद और 1.50 लाख के चांदी के बर्तन-सिक्के चुरा लिए थे।
लगातार चोरियों से व्यापारी परेशान हैं। पुलिस गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।
