श्रीमाधोपुर में चोरों का आतंक, एक रात में तीन जगह ताले तोड़े, दो दिन पहले भी की थी वारदात

Rajasthan crime news: श्रीमाधोपुर. शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार सुबह तीन अलग-अलग स्थानों पर ताले टूटे मिले, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई। सबसे बड़ी वारदात सब्जी मंडी स्थित विनायक फुटवियर के गोदाम में हुई। चोर पीछे की छत से चढ़े, ड्रिल मशीन और हथौड़े से लोहे का गेट व गल्ला तोड़ा और 4 कार्टन नए जूते-चप्पल, करीब 25 हजार रुपए नकद तथा एक फल व्यापारी का सेब का कार्टन चुरा ले गए। दुकानदार मोहित शर्मा का घर दुकान के सामने होने के बावजूद चोर बेखौफ वारदात कर फरार हो गए। मोहित ने बताया कि बाहरी ताले सुरक्षित थे, लेकिन अंदरूनी गेट टूटा और सामान बिखरा मिला।