सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सभी को आगे आना होगा- मुख्यमंत्री

जयपुर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान का शुभारंभ किया। जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 500 ऑटोरिक्शा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। यह अभियान 11 से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा।