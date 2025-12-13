13 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सभी को आगे आना होगा- मुख्यमंत्री

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान का शुभारंभ किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 13, 2025

cm bhajanlal

सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल, फोटो पत्रिका

जयपुर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान का शुभारंभ किया। जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 500 ऑटोरिक्शा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। यह अभियान 11 से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा।

दिव्यांगजनों को बांटे हेलमेट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को हेलमेट वितरित किए और व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर सड़क पर दृश्यता बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए छोटे-छोटे उपाय भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। रात्रि के समय वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप दुर्घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाता है।

सड़क सुरक्षा के लिए सभी आगे आए

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। थोड़ी-सी लापरवाही भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य रूप से अपनाने तथा तेज गति और नशे में वाहन चलाने से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए जागरूकता से जुड़े गुब्बारों को उ़़ड़ाया।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को किया सम्मानित

इस अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता पहुंचाने वाले नागरिकों को ‘गुड सेमेरिटन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं, जिनका साहस कई परिवारों के लिए जीवनदान साबित होता है। इस मौके पर संदीप गुप्ता, नितेश यादव, सुनील सिरवी, संजय कुमार और सुरता देवी को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

सड़क सुरक्षा अभियान वाली पहनाई टोपी

समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजु शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा सहित परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सड़क सुरक्षा अभियान के स्लोगन वाली टोपी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित लोगों और स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई तथा अपने परिवार और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि यह अभियान परिवहन विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के समन्वय से चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और प्रदेश में सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सभी को आगे आना होगा- मुख्यमंत्री

