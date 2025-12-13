Good News: गोवर्धनजी, सालासर, रामदेवरा के लिए मिलेगी अतिरिक्त बसें, 750 नई बसें रोडवेज बेड़े में होंगी शामिल

अनुबंध पर बसें लेने के लिए रोडवेज की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। नई बसों के आने के बाद रोडवेज बेड़े में कुल 4 हजार बसें हो जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बसों की खरीद नहीं होने से अनुबंध और सरकारी बसों की संख्या घटकर 2500 रह गई थी। नई बसें आने के बाद प्रदेश के कई रूटों पर यात्रियों को रोडवेज बसों की सुविधा मिलेगी। रोडवेज बेड़े में बीजेपी के दो साल के कार्यकाल में 1912 बसें शामिल हुई। इसमें से से 750 बसें अभी आना बाकी है।