Good News: गोवर्धनजी, सालासर, रामदेवरा के लिए मिलेगी अतिरिक्त बसें, 750 नई बसें रोडवेज बेड़े में होंगी शामिल

राजस्थान रोडवेज, फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अब लोगों को रोडवेज की अतिरिक्त बसों की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। रोडवेज बसों के बेड़े में 750 नई बसों का इजाफा होने वाला है। नई बसें मिलने पर यात्रियों को कम समयावधि में निरंतर बसें मिल सकेंगी। बेड़े में 445 एक्सप्रेस बसें, 127 नॉन एसी, 10 एसी, 50 स्लीपर श्रेणी नॉन एसी और 25 एसी स्लीपर बसें शामिल होंगी। हालांकि रोडवेज प्रशासन यह सभी बसें अनुबंध के आधार पर लेगा।
अनुबंध पर बसें लेने के लिए रोडवेज की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। नई बसों के आने के बाद रोडवेज बेड़े में कुल 4 हजार बसें हो जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बसों की खरीद नहीं होने से अनुबंध और सरकारी बसों की संख्या घटकर 2500 रह गई थी। नई बसें आने के बाद प्रदेश के कई रूटों पर यात्रियों को रोडवेज बसों की सुविधा मिलेगी। रोडवेज बेड़े में बीजेपी के दो साल के कार्यकाल में 1912 बसें शामिल हुई। इसमें से से 750 बसें अभी आना बाकी है।
दो साल में रोडवेज में 798 एक्सप्रेस, 12 सुपर लग्जरी बसें खरीदी गई हैं। रोडवेज प्रशासन ने इस दौरान 1102 बसें अनुबंध पर ली। इसमें 352 बसें अनुबंध आ चुकी हैं। शेष बसें भी बहुत जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाली हैं।
रोडवेज प्रशासन ने पिछले दो साल में 60 से 80 वर्ष आयु वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सीमा में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत छूट बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया। नई बसें आने से कई धार्मिक स्थानों में शुरू की गई। गोवर्धनजी, सालासर बालाजीधाम, रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्री करणी माता, कैलादेवी माता के लिए एसी बसें शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों यात्रियों की सुविधा के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' की शुरुआत की। वर्ष 2024-25 में रोडवेज बसों में सर्वकालिक उच्चतम यात्रीभार 99.3 प्रतिशत अर्जित किया। नई बसें मिलने पर धार्मिक स्थलों के लिए यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
