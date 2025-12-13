13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: गोवर्धनजी, सालासर, रामदेवरा के लिए मिलेगी अतिरिक्त बसें, 750 नई बसें रोडवेज बेड़े में होंगी शामिल

राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अब लोगों को रोडवेज की अतिरिक्त बसों की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। रोडवेज बसों के बेड़े में 750 नई बसों का इजाफा होने वाला है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 13, 2025

राजस्थान रोडवेज, फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अब लोगों को रोडवेज की अतिरिक्त बसों की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। रोडवेज बसों के बेड़े में 750 नई बसों का इजाफा होने वाला है। नई बसें मिलने पर यात्रियों को कम समयावधि में निरंतर बसें मिल सकेंगी। बेड़े में 445 एक्सप्रेस बसें, 127 नॉन एसी, 10 एसी, 50 स्लीपर श्रेणी नॉन एसी और 25 एसी ​स्लीपर बसें शामिल होंगी। हालांकि रोडवेज प्रशासन यह सभी बसें अनुबंध के आधार पर लेगा।

रोडवेज बेड़े में 4 हजार बसें

अनुबंध पर बसें लेने के लिए रोडवेज की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। नई बसों के आने के बाद रोडवेज बेड़े में कुल 4 हजार बसें हो जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बसों की खरीद नहीं होने से अनुबंध और सरकारी बसों की संख्या घटकर 2500 रह गई थी। नई बसें आने के बाद प्रदेश के कई रूटों पर यात्रियों को रोडवेज बसों की सुविधा मिलेगी। रोडवेज बेड़े में बीजेपी के दो साल के कार्यकाल में 1912 बसें शामिल हुई। इसमें से से 750 बसें अभी आना बाकी है।

दो साल में रोडवेज में 798 एक्सप्रेस, 12 सुपर लग्जरी बसें खरीदी गई हैं। रोडवेज प्रशासन ने इस दौरान 1102 बसें अनुबंध पर ली। इसमें 352 बसें अनुबंध आ चुकी हैं। शेष बसें भी बहुत जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाली हैं।

गोवर्धनजी, सालासर, रामदेवरा के लिए बसें

रोडवेज प्रशासन ने पिछले दो साल में 60 से 80 वर्ष आयु वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सीमा में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत छूट बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया। नई बसें आने से कई धार्मिक स्थानों में शुरू की गई। गोवर्धनजी, सालासर बालाजीधाम, रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्री करणी माता, कैलादेवी माता के लिए एसी बसें शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों यात्रियों की सुविधा के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' की शुरुआत की। वर्ष 2024-25 में रोडवेज बसों में सर्वकालिक उच्चतम यात्रीभार 99.3 प्रतिशत अर्जित किया। नई बसें मिलने पर धार्मिक स्थलों के लिए यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: गोवर्धनजी, सालासर, रामदेवरा के लिए मिलेगी अतिरिक्त बसें, 750 नई बसें रोडवेज बेड़े में होंगी शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऊर्जा संकट से समाधान तक: सोच में बदलाव की जरूरत

ओपिनियन

श्रीमाधोपुर में चोरों का आतंक, एक रात में तीन जगह ताले तोड़े, दो दिन पहले भी की थी वारदात

Photo; Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: अगले साल से 6 जिलों को पेयजल योजनाओं से मिलेगी पेयजल आपूर्ति, 5184 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च

जयपुर

राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान आज से, गुब्बारे उड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

जयपुर

Yamuna Jal Project : केंद्र ने राजस्थान-हरियाणा से तत्काल मांगा टाइम-बाउंड रोडमैप, जानिए क्यों

Yamuna Water Project Central Government has immediately demanded a time-bound roadmap from Rajasthan and Haryana find out why.
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.