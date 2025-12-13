Rajasthan: अगले साल से 6 जिलों को पेयजल योजनाओं से मिलेगी पेयजल आपूर्ति, 5184 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च

जयपुर शहर की लाइफ लाइन बीसलपुर डेम की भराव क्षमता 9 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 68 गांवों की करीब 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। इसमें 25 गांव पूर्ण रूप से और 43 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। काम पूरा होने के बाद जयपुर, अजमेर और टोंक शहरों को अधिक पानी मिल सकेगा। शुरुआती सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांध में वर्तमान क्षमता से 99 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज्यादा आ सकेगा। जल संसाधन विभाग ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे पूरा होने में एक से सवा साल लगेंगे। इसी अवधि में बांध के गेट की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जाएगा। बांध की भराव क्षमता बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा जयपुर, टोंक और अजमेर जिले के लोगों को मिलेगा। यहां ज्यादा पानी आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसके अलावा रामजल सेतु लिंक परियोजना से कनेक्ट होने पर दौसा, अलवर जिलों को भी लाभ मिलेगा।