Jaipur: नशे के ठिकाने भी डिजिटल, गूगल मैप पर मिलती लोकेशन, पुलिस को भनक नहीं, हैरान करने वाला सच आया सामने

Patrika Nasha Mukti Sangram campaign: जयपुर। नशीले मादक पदार्थों पर देश में कड़ा प्रतिबंध है। इनका खरीदना बेचना बड़ा अपराध है, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि उनकी लोकेशन गूगल मैप पर भी मिल रही है। पत्रिका टीम ने नशीले पदार्थों का ठिकाना खोजने के लिए गूगल मैप पर 'स्कोरिंग पॉइंट' टाइप किया तो ठिकानों की लंबी लिस्ट सामने आ गई। यानी एक तरफ पुलिस, प्रशासन, कानून सभी नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बाते करते हैं और दूसरी तरफ गूगल प्लेटफॉर्म पर ये ठिकाने सेव है। पत्रिका टीम ने सात लोकेशन पर जाकर सच्चाई पता की तो पूरे कारोबार का खुलासा भी हो गया।