पहली बार निगम मुख्यालय का एक्सईएन कमजोर, जोन के हाथ में कई काम

जयपुर. नगर निगम में पहली बार मुख्यालय के अधिशाषी अभियंता को कमजोर किया गया है। वहीं, जोन कार्यालय में कार्यरत एक्सईएन की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। आयुक्त ने आदेश निकालकर कई काम जोन कार्यालय को सौंपे हैं। निगम मुख्यालय में कार्यरत एक्सईएन 15 प्रमुख काम करते आ रहे हैं। ताकतवर कुर्सी के लिए हमेशा लड़ाई भी रहती थी और इसके लिए सिफारिशों से लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बनाया जाता रहा है। माना जा रहा है कि कार्य वितरण की वजह से हॉट सीट रहने वाली कुर्सी अब सामान्य होने की संभावना है।