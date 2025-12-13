13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान आज से, गुब्बारे उड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 13, 2025

जयपुर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहें है। हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अमर जवान ज्योति, जनपथ पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा संदेश से जुड़े गुब्बारे और पतंग उड़ाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा व अन्य उपस्थित रहें। यह अभियान 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी छीन सकती है, इसलिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक शपथ लेकर नियमों के पालन का संकल्प लिया। विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग अगर शुरुआत से ही नियमों का पालन करेगा तो आने वाले समय में दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी।

समारोह में सड़क सुरक्षा से जुड़े पोस्टरों का विमोचन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को हेलमेट वितरित कर सुरक्षित यातायात के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं और इनके प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की पहल को भी प्रोत्साहित किया गया। जिससे रात के समय दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रदेशभर में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा संदेश के साथ निकाली गई ऑटो रिक्शा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

ये भी पढ़ें

सीज कारखाने से मालिक ओडिशा ले गया बस, जयपुर में पुलिस ने कारखाना मालिक को पकड़ा, RTO और बस बॉडी बिल्डर्स आमने-सामने, जा सकते है हाईकोर्ट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 01:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान आज से, गुब्बारे उड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अगले साल से 6 जिलों को पेयजल योजनाओं से मिलेगी पेयजल आपूर्ति, 5184 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च

जयपुर

Yamuna Jal Project : केंद्र ने राजस्थान-हरियाणा से तत्काल मांगा टाइम-बाउंड रोडमैप, जानिए क्यों

Yamuna Water Project Central Government has immediately demanded a time-bound roadmap from Rajasthan and Haryana find out why.
जयपुर

पहली बार निगम मुख्यालय का एक्सईएन कमजोर, जोन के हाथ में कई काम

jaipur-nagar-nigam
जयपुर

Jaipur: नशे के ठिकाने भी डिजिटल, गूगल मैप पर मिलती लोकेशन, पुलिस को भनक नहीं, हैरान करने वाला सच आया सामने

जयपुर

Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, बाड़मेर से रामेश्वरम तक 4 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिली राहत

Railway big Decision Barmer to Rameshwaram four pairs trains Additional coaches added passengers Relief
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.