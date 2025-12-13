राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान आज से, गुब्बारे उड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

जयपुर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहें है। हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अमर जवान ज्योति, जनपथ पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा संदेश से जुड़े गुब्बारे और पतंग उड़ाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा व अन्य उपस्थित रहें। यह अभियान 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा।