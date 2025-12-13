राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान आज से, गुब्बारे उड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

जयपुर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहें है। हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अमर जवान ज्योति, जनपथ पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा संदेश से जुड़े गुब्बारे और पतंग उड़ाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा व अन्य उपस्थित रहें। यह अभियान 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी छीन सकती है, इसलिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक शपथ लेकर नियमों के पालन का संकल्प लिया। विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग अगर शुरुआत से ही नियमों का पालन करेगा तो आने वाले समय में दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी।
समारोह में सड़क सुरक्षा से जुड़े पोस्टरों का विमोचन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को हेलमेट वितरित कर सुरक्षित यातायात के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं और इनके प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की पहल को भी प्रोत्साहित किया गया। जिससे रात के समय दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रदेशभर में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा संदेश के साथ निकाली गई ऑटो रिक्शा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग