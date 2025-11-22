सीज कारखाने से मालिक ओडिशा ले गया बस, जयपुर में पुलिस ने कारखाना मालिक को पकड़ा, RTO और बस बॉडी बिल्डर्स आमने-सामने, जा सकते है हाईकोर्ट

बस मालिक जोगेश्वर मिश्रा ने कहा कि मेरी बस ओडिशा में रजिस्टर्ड है। आगरा में ट्यूर में गई थी, आते समय जयपुर में कारखाने में थोड़ा काम होने के लिए भेजी थी। आरटीओ को क्या अधिकार है मेरी बस सीज करने का। मेरी बस को ओडिशा आरटीओ ने पास किया है। सभी नॉर्म्स में कंपलीट है। मुझे जयपुर में आरटीओ कार्यालय में चक्कर कटा रहे थे। बस छोड़ने के लिए एक लाख रुपए मांग रहे थे। मैं किस बात के रुपए दूंगा। अगर बस में कोई कमी है तो जयपुर आरटीओ ओडिशा में परिवहन कमिश्वर को पत्र लिखें मेरी बस के लिए। अभी भी मेरी बस खड़ी है ओडिशा में, अगर कमी है तो यहां भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जयपुर में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार जमकर फैला हुआ है। मैं जल्द इस संबंध में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस संबंध में पत्र लिखूंगा।