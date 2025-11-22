राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान सरकार दिसंबर महीने में पचपदरा क्रूड ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कराने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। साइट पर काम की रफ्तार भी पिछले कुछ हफ्तों में काफी तेज हुई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए पीएम से समय देने का अनुरोध किया। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
पचपदरा साइट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ओएनजीसी और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बचे हुए कामों को तेजी से निपटाया जा रहा है। तैयारियों का स्तर देखकर लगता है कि जल्द ही उद्घाटन हो सकता है।
पेट्रोलियम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर में उद्घाटन का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार होगा। इस परियोजना को समय-समय पर राजनीतिक विवाद, तकनीकी कारणों और प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अब यह प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है।
रिफाइनरी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी। बाद में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इसका शिलान्यास किया। शुरू में इसकी लागत 37,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन लंबे समय तक काम रुकने और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब लागत बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
यह रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राज्य सरकार की 26 प्रतिशत है। 9 एमटीपीए क्षमता वाली पचपदरा रिफाइनरी कई बार निर्धारित समयसीमा से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
