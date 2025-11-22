Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

Pachpadra refinery: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम से पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए समय देने का अनुरोध किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

image

मो. नवाज खान

Nov 22, 2025

Pachpadra Refinery

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान सरकार दिसंबर महीने में पचपदरा क्रूड ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कराने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। साइट पर काम की रफ्तार भी पिछले कुछ हफ्तों में काफी तेज हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए पीएम से समय देने का अनुरोध किया। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

तेजी से चल रहा काम

पचपदरा साइट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ओएनजीसी और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बचे हुए कामों को तेजी से निपटाया जा रहा है। तैयारियों का स्तर देखकर लगता है कि जल्द ही उद्घाटन हो सकता है।

लंबी देरी के बाद प्रोजेक्ट लगभग तैयार

पेट्रोलियम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर में उद्घाटन का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार होगा। इस परियोजना को समय-समय पर राजनीतिक विवाद, तकनीकी कारणों और प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अब यह प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है।

दोगुना से अधिक पहुंची लागत

रिफाइनरी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी। बाद में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इसका शिलान्यास किया। शुरू में इसकी लागत 37,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन लंबे समय तक काम रुकने और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब लागत बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी

यह रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राज्य सरकार की 26 प्रतिशत है। 9 एमटीपीए क्षमता वाली पचपदरा रिफाइनरी कई बार निर्धारित समयसीमा से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

Rajasthan Refinery: CM भजनलाल ने दिए बड़े संकेत, दिसंबर में शुरू होगी रिफाइनरी, 'सोना' उगलेगा रेगिस्तान
बाड़मेर
Rajasthan Refinery

भजन लाल शर्मा

pm modi

Rajasthan

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

22 Nov 2025 05:33 pm

Published on:

22 Nov 2025 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर
