राजस्थान में 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का जल्द होगा उद्घाटन, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

रिफाइनरी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी। बाद में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इसका शिलान्यास किया। शुरू में इसकी लागत 37,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन लंबे समय तक काम रुकने और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब लागत बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है।