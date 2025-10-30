Rajasthan Refinery: CM भजनलाल ने दिए बड़े संकेत, दिसंबर में शुरू होगी रिफाइनरी, ‘सोना’ उगलेगा रेगिस्तान

इस परियोजना का 12 साल का सफर रहा है। 2013 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 37,000 करोड़ की लागत से रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। फिर वसुंधरा राजे सरकार ने पुराने वित्तीय मॉडल को बदलकर 2017 में संशोधित रूप पेश किया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43,129 करोड़ की लागत से परियोजना का पुनः शुभारंभ किया। बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया, लेकिन कोविड-19 और प्रशासनिक कारणों से काम की रफ्तार धीमी रही। वर्तमान भाजपा सरकार का दावा है कि 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा।