राजस्थान में 125 KM रेल विस्तार से बदल जाएगा विकास का नक्शा, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार



बॉर्डर पर्यटन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देश के अंतिम छोर के गांवों तक पहुंचकर वहां सैर सपाटे के लिए देशभर में अब हर बॉर्डर पर कार्य हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भी अब देश के सभी सीमांत गांवों का पर्यटन की दृष्टि से विकास होना है। ऐसे में यह रेल आगे मुनाबाव तक बढ़ने से पर्यटन विकास के भी पंख लगेंगे।