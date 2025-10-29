बालोतरा मेगा हाइवे से सटी 50 बीघा जमीन बदल देगी इस इलाके की किस्मत, बनेगी आमदनी और रोजगार का जरिया



फिलहाल, भोमिया छात्रावास के पास स्थित हिस्से की सफाई आरंभ हुई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में कार्य की गति धीमी है। वर्तमान में इस भूमि पर कंटीली झाड़ियां, बबूल और कचरे के ढेर फैले हुए हैं। साल 2008-09 में पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत पायला खुर्द के माध्यम से चारदीवारी, दो दुकानों और एक टांके का निर्माण करवाया था। किंतु रखरखाव के अभाव में यह क्षेत्र दोबारा अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गया।