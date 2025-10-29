Rajasthan News: जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए, होंगे बड़े काम

फाइल फोटो
जालोर। मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण राज्य आपदा मोचन निधि से जालोर जिले में 1141 विद्यालय भवनों, 78 आंगनबाड़ी केन्द्रों, 453 सड़कों, 45 पुलियों व 135 नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए कुल 37 करोड़ 82 लाख 7 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति के तहत जिले में जिले में आहोर तहसील के 175 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 350 लाख, जालोर तहसील के 27 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 54 लाख, रानीवाड़ा तहसील के 254 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 508 लाख, बागोड़ा तहसील के 88 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 176 लाख, सांचौर तहसील के 287 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 574 लाख तथा चितलवाना तहसील के 310 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 620 लाख सहित कुल 2282 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इन स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी एडीपीसी समसा जालोर रहेगी।
जिले में सांचौर तहसील के 10 क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों के लिए 12.60 लाख व रानीवाड़ा तहसील के 68 क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों के लिए 136 लाख सहित कुल 148 लाख रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी सांचौर तहसील के लिए पंचायत समिति सांचौर तथा रानीवाड़ा तहसील के लिउ एडीपीसी समसा जालोर रहेगी।
उन्होंने बताया कि जालोर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालोर के अंतर्गत आहोर तहसील की 22 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 48.29 लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीनमाल के अंतर्गत बागोड़ा तहसील की 75 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 183.79 लाख व रानीवाड़ा तहसील की 83 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 170.58 लाख तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सांचौर के अंतर्गत सांचौर तहसील की 149 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 330.76 लाख व 15 क्षतिग्रस्त पुलियों के लिए 9 लाख एवं चितलवाना तहसील की 124 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 330.76 लाख व 30 क्षतिग्रस्त पुलियों के लिए 18 लाख सहित कुल 1131.32 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इन स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी।
नर्मदा नहर परियोजना खण्ड प्रथम के तहत सांचौर तहसील में 50 क्षतिग्रस्त नहरों के कार्यों के लिए 72.98 लाख तथा नर्मदा नहर परियोजना खण्ड द्वितीय के तहत चितलवाना तहसील में 85 क्षतिग्रस्त नहरों के कार्यों के लिए 187.80 लाख सहित कुल 220.78 लाख रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हे। इन स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी अधिशासी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड प्रथम व द्वितीय सांचौर रहेगी।
