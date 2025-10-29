Rajasthan News: जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए, होंगे बड़े काम

उन्होंने बताया कि जालोर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालोर के अंतर्गत आहोर तहसील की 22 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 48.29 लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीनमाल के अंतर्गत बागोड़ा तहसील की 75 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 183.79 लाख व रानीवाड़ा तहसील की 83 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 170.58 लाख तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सांचौर के अंतर्गत सांचौर तहसील की 149 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 330.76 लाख व 15 क्षतिग्रस्त पुलियों के लिए 9 लाख एवं चितलवाना तहसील की 124 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 330.76 लाख व 30 क्षतिग्रस्त पुलियों के लिए 18 लाख सहित कुल 1131.32 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इन स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी।