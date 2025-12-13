जयपुर में सुपर स्पेशलिटी मॉडल फेल; दो और अस्पतालों पर एग्जिट की तलवार, बेहतर इलाज की टूटी उम्मीद

System Sickness: जयपुर इलाकेवार सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं विकसित करने का सपना एक बार फिर धुंधला पड़ने जा रहा है। मानसरोवर के मानस आरोग्य सदन, सीकर रोड के ट्रोमा सेंटर और प्रताप नगर के आरयूएचएस के बाद इलाकेवार सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं विकसित करने का एक सपना धूमिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किए गए बनीपार्क अस्पताल और सेठी कॉलोनी अस्पताल की कॉलेज से संबद्धता समाप्त कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से करने की तैयारी को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन शहरवासियों को घर के पास बेहतर इलाज की उम्मीदें फिर टूटने लगी है, जो सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए रोज लंबी दूरी तय करते हैं।