SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला



मंत्री खींवसर ने अधिकारियों को नर्सिंग स्कूल को फॉर्मेसी भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह मामला साल 2016-17 से लंबित था। उस समय के चिकित्सा मंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को भवन स्थानांतरण के लिए पत्राचार किया था। बाद में अतिरिक्त अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक ने भी इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित था।