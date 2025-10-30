Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला

सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज और एसएमएस नर्सिंग स्कूल एक ही भवन से संचालित होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निरीक्षण बाद आदेश जारी किए गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 30, 2025

SMS Nursing College and School will operate in same building

SMS Nursing College and School operate same building (Patrika Photo)

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज और एसएमएस नर्सिंग स्कूल अब एक ही भवन में संचालित होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिए।


बता दें कि मंत्री खींवसर के निर्देश मिलते ही सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लंबे समय से लंबित भवन स्थानांतरण के विषय पर बैठक भी ली।


राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस निर्णय से इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के अनुरूप भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब नर्सिंग स्कूल और कॉलेज एक-दूसरे के पारस्परिक भवनों में संचालित हो सकेंगे। इससे प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं साझा होंगी, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।


नौ साल से लंबित था मामला


मंत्री खींवसर ने अधिकारियों को नर्सिंग स्कूल को फॉर्मेसी भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह मामला साल 2016-17 से लंबित था। उस समय के चिकित्सा मंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को भवन स्थानांतरण के लिए पत्राचार किया था। बाद में अतिरिक्त अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक ने भी इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित था।


जानकारी के अनुसार, अब फॉर्मेसी संस्थान को सेठी कॉलोनी स्थित दूसरे परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी, राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जोगेंद्र शर्मा और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार जॉइस कुरियन भी मौजूद रहे।


इसलिए लिया गया निर्णय


-एसएमएस स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राएं प्रायोगिक अनुभव के दौरान दिन-रात सेवाएं देते हैं।
-आपात स्थिति में नर्सिंग छात्र-छात्राएं एसएमएस अस्पताल में तुरंत सेवाएं देते हैं।
-दोनों संस्थान एक ही परिसर में होने से करीब 1000 छात्र-छात्राएं और फैकल्टी सदस्य एक साथ कार्य कर सकेंगे और बेहतर अनुभव प्राप्त कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: 83 करोड़ से लौटेगा जयपुर का वैभव, दिसंबर से शुरू होगा ऐसा बड़ा काम, DPR तैयार
जयपुर
jaipur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Jaipur RIICO
जयपुर

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

Smart-City
जयपुर

IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Yellow Alert Today shortly Rajasthan 24 districts torrential rain 20-30 KMPH speed blow wind
जयपुर

धर्मपरिवर्तन के नए नियम: 90 दिन पहले कलक्टर को देनी होगी सूचना, अवैध धर्मांतरण के बाद सरकार इनकी संपत्तियों पर चलाएगी बुलडोजर

जयपुर

Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

Jaipur Galta Gate Kallan Shah Colony massive fire ration shop Bursted kerosene drums causing panic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.