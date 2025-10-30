SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला

SMS Nursing College and School operate same building (Patrika Photo)
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज और एसएमएस नर्सिंग स्कूल अब एक ही भवन में संचालित होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिए।
बता दें कि मंत्री खींवसर के निर्देश मिलते ही सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लंबे समय से लंबित भवन स्थानांतरण के विषय पर बैठक भी ली।
राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस निर्णय से इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के अनुरूप भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब नर्सिंग स्कूल और कॉलेज एक-दूसरे के पारस्परिक भवनों में संचालित हो सकेंगे। इससे प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं साझा होंगी, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
मंत्री खींवसर ने अधिकारियों को नर्सिंग स्कूल को फॉर्मेसी भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह मामला साल 2016-17 से लंबित था। उस समय के चिकित्सा मंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को भवन स्थानांतरण के लिए पत्राचार किया था। बाद में अतिरिक्त अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक ने भी इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित था।
जानकारी के अनुसार, अब फॉर्मेसी संस्थान को सेठी कॉलोनी स्थित दूसरे परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी, राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जोगेंद्र शर्मा और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार जॉइस कुरियन भी मौजूद रहे।
-एसएमएस स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राएं प्रायोगिक अनुभव के दौरान दिन-रात सेवाएं देते हैं।
-आपात स्थिति में नर्सिंग छात्र-छात्राएं एसएमएस अस्पताल में तुरंत सेवाएं देते हैं।
-दोनों संस्थान एक ही परिसर में होने से करीब 1000 छात्र-छात्राएं और फैकल्टी सदस्य एक साथ कार्य कर सकेंगे और बेहतर अनुभव प्राप्त कर पाएंगे।
