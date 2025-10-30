Jaipur News: 83 करोड़ से लौटेगा जयपुर का वैभव, दिसंबर से शुरू होगा ऐसा बड़ा काम, DPR तैयार

पीडीकोर ने परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस विषय पर शहर के व्यापारियों से चर्चा भी कर ली है। अब हैरिटेज नगर निगम टेंडर डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दे रहा है। एक सप्ताह में टेंडर जारी होने की संभावना है और दिसंबर में कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे चरण में खुले तारों और ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से भूमिगत किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च होंगे।