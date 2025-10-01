जयपुर में बड़ी चौपड़ पर आभूषण व्यापारी से लूट का प्रयास, पकड़ने गई पुलिस को देख 2 मंजिल से कूदे, पैरों में फ्रैक्चर

पैरों में फ्रैक्चर (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: राजधानी जयपुर में बड़ी चौपड़ पर आभूषण व्यापारी ओमप्रकाश की हिम्मत से लाखों की चांदी ही लुटने से नहीं बची, बल्कि समय रहते लुटेरों की सूचना मिलने पर तीन बदमाश पुलिस पकड़ में भी आ गए। पुलिस ने बदमाशों के ठिकाने पर दबिश दी तो बचने के लिए दो मंजिला मकान से कूद गए, लेकिन तीनों बदमाशों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया।
पुलिस ने तीनों बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। जेल में शिनाख्त परेड के बाद उन्हें प्रॉडशन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। फरार चौथे आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि फूलों का खंदा में लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर स्थित कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम पर सोमवार रात 8 बजे चार बदमाश पहुंचे। बदमाशों ने व्यापारी ओमप्रकाश से चांदी का भाव पूछा फिर चाकू निकालकर डराया धमकाया और व्यापारी को सारा सामान समेटकर बैग में रखने के लिए कहा, तभी व्यापारी जोर से चिल्लाया।
व्यापारी की आवाज सुनकर पड़ोसी दुकानदार अनुज पहुंच गया। दोनों ने बदमाशों का विरोध किया। बदमाश पकड़े जाने के डर से चाकू से हमला कर भाग गए।
पुलिस ने सोमवार देर रात 3 बजे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। इसी दौरान तीन आरोपी नीचे कूद गए। मकान के बाहर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया।
