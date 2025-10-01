जयपुर में बड़ी चौपड़ पर आभूषण व्यापारी से लूट का प्रयास, पकड़ने गई पुलिस को देख 2 मंजिल से कूदे, पैरों में फ्रैक्चर

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बड़ी चौपड़ पर आभूषण व्यापारी ओमप्रकाश की हिम्मत से लाखों की चांदी ही लुटने से नहीं बची, बल्कि समय रहते लुटेरों की सूचना मिलने पर तीन बदमाश पुलिस पकड़ में भी आ गए। पुलिस ने बदमाशों के ठिकाने पर दबिश दी तो बचने के लिए दो मंजिला मकान से कूद गए, लेकिन तीनों बदमाशों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया।