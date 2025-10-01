राजस्थान में कफ सिरप पीने से एक और मासूम की मौत, 2 बच्चे बीमार, जयपुर की दवा सप्लायर फर्म जांच के घेरे में



भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में खांसी की सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक के मामले में चाचा जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को परिवार के तीन बच्चों साक्षी (4), विराट (6) और दो महीने के सम्राट का जुकाम-खांसी की शिकायत हुई थी। उन्हें गांव में पीएचसी से दवा दिलाई। घर आकर सभी बच्चों को दवा दी तो उनकी तबियत और बिगड़ गई।

