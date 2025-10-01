Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में कफ सिरप पीने से एक और मासूम की मौत, 2 बच्चे बीमार, जयपुर की दवा सप्लायर फर्म जांच के घेरे में

भरतपुर के मलाह गांव में खांसी की सिरप पीने से दो महीने के मासूम की मौत हो गई। दो बच्चे बीमार हो गए। दवा जयपुर स्थित केसन फार्मा की बताई जा रही है, जिसे पहले भी डिबार किया जा चुका है।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 01, 2025

Rajasthan

कफ सिरप पीने से एक और मासूम की मौत

जयपुर: प्रदेश में नि:शुल्क दवा के रूप में दी जा रही कफ सिरप ने भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में दो महीने के मासूम की जान ले ली है। इससे पूर्व सीकर में भी एक मासूम की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।


जानकारी के अनुसार, नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी अस्पतालों में भेजी गई दवा डेसट्रोमेथोर्फन एचबीआर सिरप आईपी 13.5 मिग्रा 5 मिली (440) की आपूर्तिकर्ता फर्म जयपुर के सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र की केसन फार्मा है। इसका मालिका वीरेन्द्र कुमार गुप्ता है। औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि कंपनी को पहले भी आरएमएससीएल में डिबार किया जा चुका है।


दिल्ली में भी हुई थी गड़बड़ी


दिल्ली के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चार साल पहले डेस्ट्रोमेथोर्फन दवा के सेवन से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इनमें से तीन मासूमों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में खुलासे के बाद इस पर रोक लगाई थी।


जांच के दायरे में


-दवा निर्माता ने घटिया दवा बनाई?
-क्वालिटी जांच में घटिया दवा पास कर दी गई?
-दवा मानकों के अनुसार थी तो सप्लाई के बाद अमानक कैसे हुई?
-अस्पतालों का भंडारण सिस्टम सही नहीं था?
-वितरण केंद्र का भंडारण सही नहीं?


तीन भाई-बहनों ने पीया सिरप


भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में खांसी की सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक के मामले में चाचा जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को परिवार के तीन बच्चों साक्षी (4), विराट (6) और दो महीने के सम्राट का जुकाम-खांसी की शिकायत हुई थी। उन्हें गांव में पीएचसी से दवा दिलाई। घर आकर सभी बच्चों को दवा दी तो उनकी तबियत और बिगड़ गई।

सरकार इस मामले में गंभीर है। इसकी जांच जारी है। रिपोर्ट आने के बाद कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-दीया कुमारी, उप मुख्यमंत्री (जोधपुर में)

ये भी पढ़ें

RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कफ सिरप पीने से एक और मासूम की मौत, 2 बच्चे बीमार, जयपुर की दवा सप्लायर फर्म जांच के घेरे में

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में बड़ी चौपड़ पर आभूषण व्यापारी से लूट का प्रयास, पकड़ने गई पुलिस को देख 2 मंजिल से कूदे, पैरों में फ्रैक्चर

Jaipur Robbery Attempt on Jeweller at Badi Chaupar
जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट, दशहरे पर मौसम विभाग का नया अलर्ट

Weather Update Rajasthan in 16 districts today Heavy rain Alert Meteorological Department issues new alert on Dussehra
जयपुर

लौटते मानसून ने मचाई खलबली, राजस्थान समेत कई राज्यों में ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी अक्टूबर में बाढ़ जैसी हालातों की चेतावनी

जयपुर

RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू

RSSB Exam new Rule
जयपुर

School Timing: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बडा फैसला, 3 साल बाद बदला स्कूलों का समय

School Holiday 2025
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.