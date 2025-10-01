RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू

अब एक पारी वाली परीक्षाएं सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे से शुरू होंगी। पहले जहां परीक्षा केन्द्र पर सुबह 9 बजे तक एंट्री करनी होती थी, वहीं अब परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। RSSB की ओर से परीक्षा केन्द्र पर एंट्री के समय में 15 मिनट की अतिरिक्त राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है। इन बदलावों की शुरुआत दो नवंबर को होने वाली वीडीओ भर्ती परीक्षा से होगी।