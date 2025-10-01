Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू

RSSB ने युवाओं को भागदौड़ से राहत देने के लिए भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा केंद्रों में एंट्री के लिए भी अब 15 मिनट की छूट देगा।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 01, 2025

RSSB Exam new Rule

RSSB परीक्षा में युवाओं को मिली सहूलियत (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। यातायात जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से कई बार अभ्यर्थियों के पेपर छूट जाते हैं। वहीं, दूसरे जिलों से आने वाले उम्मीदवारों को रातभर ठहरने की मजबूरी भी जेब पर अतिरिक्त भार डालती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है।

अब एक पारी वाली परीक्षाएं सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे से शुरू होंगी। पहले जहां परीक्षा केन्द्र पर सुबह 9 बजे तक एंट्री करनी होती थी, वहीं अब परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। RSSB की ओर से परीक्षा केन्द्र पर एंट्री के समय में 15 मिनट की अतिरिक्त राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है। इन बदलावों की शुरुआत दो नवंबर को होने वाली वीडीओ भर्ती परीक्षा से होगी।

समय परिवर्तन के प्रमुख कारण

यातायात जाम :

जयपुर सहित बड़े शहरों में 10 बजे परीक्षा शुरू होने और 9 बजे तक एंट्री की बाध्यता के कारण उम्मीदवारों को दिक्कत होती थी। इस समय कार्यालयीन यातायात दबाव भी बढ़ जाता है, जिससे कई अभ्यर्थी जाम में फंसकर समय पर परीक्षा केन्द्र नहीं पहुंच पाते थे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट :

जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की कमी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती है। परीक्षा केन्द्र अक्सर दूरस्थ इलाकों में होते हैं, जहां तक समय पर बसें या अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते। मजबूरी में उम्मीदवारों को महंगे कैब का सहारा लेना पड़ता है।

ठहरने की दिक्कत :

10 बजे परीक्षा के कारण दूसरे जिलों से आने वाले कई अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही आना पड़ता था। होटल आदि में ठहरने से उनका खर्च बढ़ जाता था। अब 11 बजे परीक्षा शुरू होने से अभ्यर्थी सुबह ही अपने जिलों से निकलकर परीक्षा केन्द्र तक समय पर पहुंच पाएंगे।

वीक्षकों की सुविधा :

परीक्षा ड्यूटी करने वाले वीक्षकों, विशेषकर महिला वीक्षकों को भी केन्द्र पर समय पर पहुंचने में कठिनाई होती थी। नए बदलाव से उन्हें भी सहूलियत मिलेगी।

परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी अपनी परेशानियां बताते रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। -आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

ये भी पढ़ें

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग
बीकानेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

School Timing: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बडा फैसला, 3 साल बाद बदला स्कूलों का समय

School Holiday 2025
जयपुर

सरकारी स्कूलों में मोबाइल उपयोग पर असमंजस, कार्रवाई से शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षा विभाग से स्पष्ट नीति की मांग

teacher
जयपुर

IMD Rain Alert : राजस्थान में मानसून के बाद भारी बारिश, आठ अक्टूबर तक अलर्ट

जयपुर

सम्पादकीयः अधिक प्रभावी बनाना होगा ड्रोन-रोधी तकनीक को

ओपिनियन

IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में देर रात तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update IMD Issues Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.