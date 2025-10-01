RSSB Exam: 10 नहीं अब 11 बजे से होंगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों में एंट्री के भी बदले नियम, VDO भर्ती परीक्षा से नए नियम होंगे लागू

RSSB परीक्षा में युवाओं को मिली सहूलियत (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। यातायात जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से कई बार अभ्यर्थियों के पेपर छूट जाते हैं। वहीं, दूसरे जिलों से आने वाले उम्मीदवारों को रातभर ठहरने की मजबूरी भी जेब पर अतिरिक्त भार डालती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है।
अब एक पारी वाली परीक्षाएं सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे से शुरू होंगी। पहले जहां परीक्षा केन्द्र पर सुबह 9 बजे तक एंट्री करनी होती थी, वहीं अब परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। RSSB की ओर से परीक्षा केन्द्र पर एंट्री के समय में 15 मिनट की अतिरिक्त राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है। इन बदलावों की शुरुआत दो नवंबर को होने वाली वीडीओ भर्ती परीक्षा से होगी।
जयपुर सहित बड़े शहरों में 10 बजे परीक्षा शुरू होने और 9 बजे तक एंट्री की बाध्यता के कारण उम्मीदवारों को दिक्कत होती थी। इस समय कार्यालयीन यातायात दबाव भी बढ़ जाता है, जिससे कई अभ्यर्थी जाम में फंसकर समय पर परीक्षा केन्द्र नहीं पहुंच पाते थे।
जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की कमी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती है। परीक्षा केन्द्र अक्सर दूरस्थ इलाकों में होते हैं, जहां तक समय पर बसें या अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते। मजबूरी में उम्मीदवारों को महंगे कैब का सहारा लेना पड़ता है।
10 बजे परीक्षा के कारण दूसरे जिलों से आने वाले कई अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही आना पड़ता था। होटल आदि में ठहरने से उनका खर्च बढ़ जाता था। अब 11 बजे परीक्षा शुरू होने से अभ्यर्थी सुबह ही अपने जिलों से निकलकर परीक्षा केन्द्र तक समय पर पहुंच पाएंगे।
परीक्षा ड्यूटी करने वाले वीक्षकों, विशेषकर महिला वीक्षकों को भी केन्द्र पर समय पर पहुंचने में कठिनाई होती थी। नए बदलाव से उन्हें भी सहूलियत मिलेगी।
परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी अपनी परेशानियां बताते रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। -आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
