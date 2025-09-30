Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

कई शिक्षक संगठनों ने गर्मी को देखते हुए एक पारी स्कूलों का समय यथावत रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि दोपहर की तेज गर्मी में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल होगा।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

School Timing Change

प्रतीकात्मक तस्वीर

बीकानेर। शिविरा पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय बदल जाएगा। एक पारी वाले स्कूल अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वहीं दो पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12:30 और 12:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा। प्रत्येक पारी की अवधि पांच घंटे होगी।

गौरतलब है कई शिक्षक संगठनों ने गर्मी को देखते हुए एक पारी स्कूलों का समय यथावत रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि दोपहर की तेज गर्मी में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल होगा। संगठनों ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया था कि कई स्कूलों में पंखे और आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में दोपहर के समय कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा।

पिछले तीन सत्रों में मिली थी राहत

तथ्य यह है कि पिछले तीन शिक्षा सत्रों में गर्मी अधिक रहने के कारण एक पारी स्कूलों का समय यथावत रखा गया था, लेकिन इस बार विभाग ने शिविरा पंचांग के अनुसार समय परिवर्तन लागू कर दिया है।

संघों की नई मांग

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी रवि आचार्य और शिक्षक संघ भगतसिंह के प्रदेशाध्यक्ष किशोर पुरोहित ने मांग की है कि कम से कम मध्यावधि अवकाश तक एक पारी स्कूलों का समय यथावत रखा जाए।

