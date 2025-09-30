Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान की MBBS स्टूडेंट की बांग्लादेश में संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे से मिला शव, परिवार सन्न

झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे के सुल्तानपुरा की रहने वाली निदा खान पुत्री अजीज खान (19) बांग्लादेश में ढाका के पास किनारी के एक मेडिकल कालेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

Rajasthani student dies in Bangladesh

मृतका निदा खान। फाइल फोटो- पत्रिका

झालावाड़। बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही पिड़ावा की एक छात्रा की तीन दिन पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन नई दिल्ली पहुंच गए। बांग्लादेश सरकार उसका शव दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है।

द्वितीय वर्ष की छात्रा थी

जानकारी के अनुसार पिड़ावा कस्बे के सुल्तानपुरा की रहने वाली निदा खान पुत्री अजीज खान (19) बांग्लादेश में ढाका के पास किनारी के एक मेडिकल कालेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। शनिवार को वह मेडिकल कालेज के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। उसका शव फंदे से लटका मिला।

परिजनों को हत्या का अंदेशा

बांग्लादेश पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजन उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मौत के कारणों की जांच कर रही है। मेडिकल कालेज प्रशासन ने रविवार तड़के पिड़ावा में परिजनों को सूचना दी तो परिजन नई दिल्ली पहुंचे। वे विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के माध्यम से छात्रा का शव भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक बांग्लादेश से छात्रा का शव दिल्ली आएगा।

यह वीडियो भी देखें

जून में घर आई थी

परिजनों के अनुसार निदा गत 3 जून को छुट्टियों में पिड़ावा घर पर आई थी। यहां से वह 9 जुलाई को वापिस लौटी थी। उसकी मौत की खबर रविवार तड़के परिजनों को फोन पर मिली तो वह सन्न रह गए।

Published on:

30 Sept 2025 06:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan: राजस्थान की MBBS स्टूडेंट की बांग्लादेश में संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे से मिला शव, परिवार सन्न

