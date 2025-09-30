Rajasthan: राजस्थान की MBBS स्टूडेंट की बांग्लादेश में संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे से मिला शव, परिवार सन्न

बांग्लादेश पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजन उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मौत के कारणों की जांच कर रही है। मेडिकल कालेज प्रशासन ने रविवार तड़के पिड़ावा में परिजनों को सूचना दी तो परिजन नई दिल्ली पहुंचे। वे विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के माध्यम से छात्रा का शव भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक बांग्लादेश से छात्रा का शव दिल्ली आएगा।