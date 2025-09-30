गर्ल्स हॉस्टल में रात को डांडिया खेल रहीं थी छात्राएं, तभी नशे में पहुंच गया सुपरवाइजर, फिर हुआ कुछ ऐसा…

गजेंद्र सिंह दहिया

जोधपुर। एमबीएम विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल संख्या-14 में शनिवार रात को डांडिया खेलने के दौरान विवाद सामने आया है। छात्राओं ने मैस में काम करने वाले सुपरवाइजर पर नशे में होने और डांडिया खेल रही छात्राओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। वहीं हॉस्टल वार्डन का कहना है कि छात्राओं ने डांडिया की अनुमति किससे ली। छात्राएं तेज गाने बजा रही थी। सुपरवाइजर उन्हें टोकने गया था। ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है।