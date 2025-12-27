27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: 42 शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभाग की सख्त कार्रवाई, चयन निरस्त करके जारी किए ये आदेश

राजस्थान शिक्षा विभाग ने समय पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले 42 शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

Dec 27, 2025

Education-Department

फोटो: पत्रिका

42 Education Officers Selection Cancelled: डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में निर्धारित समय सीमा तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले प्रदेश के 42 शिक्षा अधिकारियों का चयन शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। विभाग ने इन अधिकारियों को अपने-अपने मूल पदस्थापन स्थल पर वापस कार्यग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के डाइट में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए व्याख्याताओं, उप-प्राचार्यों एवं प्राचार्यों का चयन कर पदस्थापन किया था। इस प्रक्रिया के तहत ढाई सौ से अधिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों से हटाकर डाइट में लगाया गया था।

चयनित अधिकारियों को 12 दिसंबर तक संबंधित डाइट में कार्यग्रहण करने की समय सीमा दी गई थी। इस अवधि में अधिकांश अधिकारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन 42 अधिकारियों ने डाइट में कार्यग्रहण नहीं किया।

विभाग ने समय सीमा की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए इन अधिकारियों का चयन निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को कार्यमुक्त किए जाने के बाद भी उसने डाइट में ज्वाइन नहीं किया है, तो संबंधित संस्था प्रधान उन्हें पुनः उनके पूर्व के मूल पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण कराएंगे।

अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों को मिलेंगे नोटिस

राजस्थान संपर्क पोर्टल की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान प्रकरणों की विभागवार समीक्षा हुई और बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

यादव ने बताया को पशुपालन, श्रम, बाल अधिकारिता सहित कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। सहायक अभियंता पुलकित शर्मा के स्तर से 12 परिवादों का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने के कारण परिवाद स्वतः उच्च स्तर पर अग्रेषित हो गया। इसे गंभीरता से लेते हुए शर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को शीघ्र ही जिला कलक्टर की ओर से आरोप पत्र दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, जयपुर-बांद्रा के बीच दौड़ेगी नॉन स्टाॅप प्रीमियर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का किया विस्तार
जयपुर
Indian Railway big decision Jaipur and Bandra non-stop premier train will run special train service extended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 09:32 am

Published on:

27 Dec 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: 42 शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभाग की सख्त कार्रवाई, चयन निरस्त करके जारी किए ये आदेश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर मंडल में 850 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना, जैसलमेर–फलोदी ट्रैक होगा नया

बीकानेर

बीकानेर : श्रीडूंगरगढ़ में बड़े स्तर पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ग्रामीणों के हंगामे के बाद 3 लोगों पर केस दर्ज

sri Dungargarh
बीकानेर

राजस्थान में निजी स्कूलों के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक, प्रायोगिक परीक्षा में वीक्षकों की खातिरदारी पर भी लगी रोक

Director of Education Bikaner
बीकानेर

Winter Holidays : राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश, जानें कब खुलेंगे

Rajasthan government and private schools Winter holidays begin today find out when reopen
बीकानेर

Bikaner Fire: मूंगफली लदे ट्रक में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी, सड़क पर गिरती रहीं जलती हुई बोरियां

Napasar Fire
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.