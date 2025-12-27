Rajasthan: 42 शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभाग की सख्त कार्रवाई, चयन निरस्त करके जारी किए ये आदेश

यादव ने बताया को पशुपालन, श्रम, बाल अधिकारिता सहित कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। सहायक अभियंता पुलकित शर्मा के स्तर से 12 परिवादों का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने के कारण परिवाद स्वतः उच्च स्तर पर अग्रेषित हो गया। इसे गंभीरता से लेते हुए शर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को शीघ्र ही जिला कलक्टर की ओर से आरोप पत्र दिए जाएंगे।