Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

पुलिस से नाराज किशोरी विद्युत पोल पर चढ़ी (फोटो-पत्रिका)
सवाईमाधोपुर। 13 माह से लापता बहन को पुलिस की ओर से ट्रेस नहीं किए जाने से आक्रोशित एक नाबालिग बालिका बुधवार दोपहर कुंडेरा क्षेत्र में एक बिजली पोल पर चढ़ गई। इस घटना से प्रशासन की सांसें थम गईं और तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 7 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में समाज के लोगों के हस्तक्षेप के बाद परिजनों की समझाइश पर बालिका नीचे उतरी।
किशोरी के पिता रमेश ने बताया कि पिछले साल दीपावली से पहले उनकी पुत्री दिलबर का अपहरण हो गया था। इस मामले को लेकर वे पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 13 माह बीतने के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकी है।
पुलिस तलाश करने की बजाय उन पर ही दवाब बना रही है। इससे आक्रोशित किशोरी दोपहर करीब 12 बजे बिजली के पोल पर चढ़ गई। जानकारी लगते ही प्रशासन की सांसे फूल गई और तुरंत विद्युत सप्लाई बंद करवाई। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बिजली पोल के नीचे जाल लगवाया। फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया।
वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। देर शाम तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन बालिका नीचे नहीं उतरी। इस दौरान जानकारी पर सैनी विकास संस्थान के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से वार्ता की। प्रशासन ने उन्हें इस मामले में पुलिस की एक टीम गठित होने की जानकारी दी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलवाया।
इसके बाद सैनी ने पिता व बालिका दोनों से बात कर समझाइश की और बालिका को शाम 7 बजे के करीब नीचे उतारा, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान मौके पर तहसीलदार नीरू सिंह, सीओ सिटी उदय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कुंडेरा थाने के कार्यवाहक एसएचओ अब्दुर्रहमान ने बताया कि जनवरी महीने में भी यह नाबालिग बालिका बिजली पोल पर चढ़ गई थी। उसने लापता बहन को ढूंढने और घर के आगे रास्ते को लेकर मांग की थी। प्रशासन ने उस समय घर के आगे से रास्ता दिलवा दिया था। वहीं लापता बहन को ढूंढ़ने का आश्वासन दिया था। बुधवार को नाबालिग बालिका अपनी मांगों को लेकर फिर से बिजली पोल पर चढ़ गई।
