Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

सवाईमाधोपुर। 13 माह से लापता बहन को पुलिस की ओर से ट्रेस नहीं किए जाने से आक्रोशित एक नाबालिग बालिका बुधवार दोपहर कुंडेरा क्षेत्र में एक बिजली पोल पर चढ़ गई। इस घटना से प्रशासन की सांसें थम गईं और तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 7 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में समाज के लोगों के हस्तक्षेप के बाद परिजनों की समझाइश पर बालिका नीचे उतरी।