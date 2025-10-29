Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक किशोरी हाइटेंशन विद्युत पोल पर चढ़ गई। किशोरी का आरोप है कि 13 माह से लापता उसके बहन की पुलिस खोज नहीं कर रही है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Oct 29, 2025

girl climbed high-tension pole

पुलिस से नाराज किशोरी विद्युत पोल पर चढ़ी (फोटो-पत्रिका)

सवाईमाधोपुर। 13 माह से लापता बहन को पुलिस की ओर से ट्रेस नहीं किए जाने से आक्रोशित एक नाबालिग बालिका बुधवार दोपहर कुंडेरा क्षेत्र में एक बिजली पोल पर चढ़ गई। इस घटना से प्रशासन की सांसें थम गईं और तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 7 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में समाज के लोगों के हस्तक्षेप के बाद परिजनों की समझाइश पर बालिका नीचे उतरी।

किशोरी के पिता रमेश ने बताया कि पिछले साल दीपावली से पहले उनकी पुत्री दिलबर का अपहरण हो गया था। इस मामले को लेकर वे पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 13 माह बीतने के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकी है।

तुरंत बंद कराई गई विद्युत सप्लाई

पुलिस तलाश करने की बजाय उन पर ही दवाब बना रही है। इससे आक्रोशित किशोरी दोपहर करीब 12 बजे बिजली के पोल पर चढ़ गई। जानकारी लगते ही प्रशासन की सांसे फूल गई और तुरंत विद्युत सप्लाई बंद करवाई। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बिजली पोल के नीचे जाल लगवाया। फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया।

पुलिस ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा

वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। देर शाम तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन बालिका नीचे नहीं उतरी। इस दौरान जानकारी पर सैनी विकास संस्थान के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से वार्ता की। प्रशासन ने उन्हें इस मामले में पुलिस की एक टीम गठित होने की जानकारी दी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलवाया।

समझाने के बाद उतरी किशोरी

इसके बाद सैनी ने पिता व बालिका दोनों से बात कर समझाइश की और बालिका को शाम 7 बजे के करीब नीचे उतारा, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान मौके पर तहसीलदार नीरू सिंह, सीओ सिटी उदय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पहले भी पोल पर चढ़ चुकी है किशोरी

कुंडेरा थाने के कार्यवाहक एसएचओ अब्दुर्रहमान ने बताया कि जनवरी महीने में भी यह नाबालिग बालिका बिजली पोल पर चढ़ गई थी। उसने लापता बहन को ढूंढने और घर के आगे रास्ते को लेकर मांग की थी। प्रशासन ने उस समय घर के आगे से रास्ता दिलवा दिया था। वहीं लापता बहन को ढूंढ़ने का आश्वासन दिया था। बुधवार को नाबालिग बालिका अपनी मांगों को लेकर फिर से बिजली पोल पर चढ़ गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा, छोटे वाहन में लदे मिले 8 ऊंट, मुर्गा बनाकर जमकर पीटा
अलवर
Camel smuggling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रणथंभौर में शिकारी बेखौफ, 5 साल में 88 वन्यजीवों का शिकार; जानें कब-कब पकड़े गए शिकारी

Ranthambore
सवाई माधोपुर

Rajasthan: डूंगरी बांध के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, नेताओं के कार्यक्रमों का करेंगे सामूहिक बहिष्कार

Dungri-Dam-1
सवाई माधोपुर

Rajasthan: राजस्थान में अब हुआ ‘टोल कांड’, वसूली के लिए कांस्टेबल ने की मारपीट, SP ने कर दिया सस्पेंड

Fight at the toll
सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान ये किला, 271 लाख रुपए से निखरेगा स्वरूप

Taragarh-Fort
सवाई माधोपुर

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिह्न की लिस्ट जारी, गांवों में राजनीतिक हलचल तेज

rajasthan panchayat election
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.