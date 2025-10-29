राजस्थान: ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा, छोटे वाहन में लदे मिले 8 ऊंट, मुर्गा बनाकर जमकर पीटा

गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि एक वाहन में ऊंटों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर गोरक्षक नेशनल हाईवे-48 पर शेरपुर गांव के पास पहुंचे। जब उक्त पिकअप वाहन वहां पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। इसके बाद वाहन चालक से पूछताछ की। कुछ गोरक्षकों ने वाहन चालक से मारपीट कर दी। वाहन चालक को मुर्गा बनाकर पीटा गया। कान पकड़ कर माफी मंगवाई गई।