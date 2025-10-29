Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान: ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा, छोटे वाहन में लदे मिले 8 ऊंट, मुर्गा बनाकर जमकर पीटा

Camel Smuggling: राजस्थान के बहरोड़ में नेशनल हाईवे पर गोरक्षकों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 8 ऊंटों को मुक्त करा दिया। इस दौरान कुछ गोरक्षकों ने तस्कर की जमकर पिटाई कर दी। मुर्गा बनाया और कान पकड़कर माफी मंगवाई।

अलवर

image

Kamal Mishra

Oct 29, 2025

Camel smuggling

ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा (फोटो-पत्रिका)

बहरोड़। नेशनल हाईवे-48 पर शेरपुर गांव के पास बुधवार दोपहर गोरक्षकों ने ऊंट तस्करी कर रहे एक वाहन को पकड़ लिया। पिकअप वाहन 8 ऊंट भरकर ले जाया जा रहा था। ये ऊंट मेवात के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की ओर ले जाए जा रहे थे। वाहन चालक से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

गोरक्षकों का दावा है कि वाहन चालक ने उन्हें बताया है कि वह ऊंटों को पुष्कर मेले से खरीद कर लाया था। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक जाहिद निवासी बागपत (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुर्गा बनाया, कान पकड़कर माफी मंगवाई

गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि एक वाहन में ऊंटों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर गोरक्षक नेशनल हाईवे-48 पर शेरपुर गांव के पास पहुंचे। जब उक्त पिकअप वाहन वहां पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। इसके बाद वाहन चालक से पूछताछ की। कुछ गोरक्षकों ने वाहन चालक से मारपीट कर दी। वाहन चालक को मुर्गा बनाकर पीटा गया। कान पकड़ कर माफी मंगवाई गई।

पुलिस ने दर्ज किया केस

मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में शामिल उसके अन्य साथियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। - कृतिका यादव, डीएसपी, बहरोड़

Updated on:

29 Oct 2025 08:24 pm

Published on:

29 Oct 2025 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा, छोटे वाहन में लदे मिले 8 ऊंट, मुर्गा बनाकर जमकर पीटा

