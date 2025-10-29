राजस्थान: ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा, छोटे वाहन में लदे मिले 8 ऊंट, मुर्गा बनाकर जमकर पीटा

ऊंटों की तस्करी कर रहे युवक को गोरक्षकों ने पकड़ा (फोटो-पत्रिका)
बहरोड़। नेशनल हाईवे-48 पर शेरपुर गांव के पास बुधवार दोपहर गोरक्षकों ने ऊंट तस्करी कर रहे एक वाहन को पकड़ लिया। पिकअप वाहन 8 ऊंट भरकर ले जाया जा रहा था। ये ऊंट मेवात के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की ओर ले जाए जा रहे थे। वाहन चालक से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
गोरक्षकों का दावा है कि वाहन चालक ने उन्हें बताया है कि वह ऊंटों को पुष्कर मेले से खरीद कर लाया था। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक जाहिद निवासी बागपत (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि एक वाहन में ऊंटों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर गोरक्षक नेशनल हाईवे-48 पर शेरपुर गांव के पास पहुंचे। जब उक्त पिकअप वाहन वहां पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। इसके बाद वाहन चालक से पूछताछ की। कुछ गोरक्षकों ने वाहन चालक से मारपीट कर दी। वाहन चालक को मुर्गा बनाकर पीटा गया। कान पकड़ कर माफी मंगवाई गई।
मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में शामिल उसके अन्य साथियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। - कृतिका यादव, डीएसपी, बहरोड़
