माउंट आबू: 10,900 रुपए का बिल बिना भरे भागे गुजरात से आए टूरिस्ट, ट्रैफिक में फंसकर पकड़े गए

माउंट आबू ( फाइल फोटो-पत्रिका)
सिरोही। माउंट आबू से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गुजरात से राजस्थान घूमने आए टूरिस्ट शौच का बहाना करके होटल का बिल भरे बगैर भाग निकले। हालांकि, उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि गुजरात सीमा पर ट्रैफिक की वजह से वे पकड़ में आ गए। होटल मालिक के मुताबिक, इन लोगों का 10,900 रुपए का बिल बना था, जिसे बिना चुकता किए फरार हो गए।
पुलिस के अुनसार सोमवार को एक महिला सहित 5 सैलानियों ने माउंट आबू के पास एक होटल में चेक इन किया था। इन लोगों ने ढेर सारा खाना मंगवाया। इनका कुल 10,900 रुपए का बिल बना था। खाने-पीने के बाद इन लोगों ने बिल से बचने के लिए एक बहुत ही पुराना तरीका अपनाया। गुजरात से आए इन यात्रियों ने बिना बिल भरे भागने की कोशिश की। शौचालय जाने का बहाना करके वे एक-एक कर चुपके से निकल गए।
जब तक रेस्टोरेंट के स्टाफ को पता चला तब तक वे सभी लोग राजस्थान-गुजरात बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके थे। कई मीडिया स्रोतों से पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की गाड़ी आ गई थी।
होटल के संचालक और पुलिस की मदद से आरोपियों के इस समूह को गुजरात सीमा के पास अंबाजी रोड पर पकड़ लिया गया। सिरोही पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पेंडिंग बिल का ऑनलाइन भुगतान करवाया गया जिसके लिए आरोपियों ने अपने किसी दोस्त से मदद ली। पुलिस मामले में घटना की जांच कर रही है।
