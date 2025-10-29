Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

माउंट आबू: 10,900 रुपए का बिल बिना भरे भागे गुजरात से आए टूरिस्ट, ट्रैफिक में फंसकर पकड़े गए

Mount Abu: गुजरात से राजस्थान घूमने आए 5 यात्रियों ने बिना बिल भरे भागने की कोशिश की। शौचालय जाने का बहाना करके वे एक-एक कर चुपके से निकल गए। हालांकि, रास्ते में पकड़ लिए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Kamal Mishra

image

Thalaz Sharma

Oct 29, 2025

mount abu tourist

माउंट आबू ( फाइल फोटो-पत्रिका)

सिरोही। माउंट आबू से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गुजरात से राजस्थान घूमने आए टूरिस्ट शौच का बहाना करके होटल का बिल भरे बगैर भाग निकले। हालांकि, उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि गुजरात सीमा पर ट्रैफिक की वजह से वे पकड़ में आ गए। होटल मालिक के मुताबिक, इन लोगों का 10,900 रुपए का बिल बना था, जिसे बिना चुकता किए फरार हो गए।

माउंट आबू में होटल में ठहरे थे आरोपी

पुलिस के अुनसार सोमवार को एक महिला सहित 5 सैलानियों ने माउंट आबू के पास एक होटल में चेक इन किया था। इन लोगों ने ढेर सारा खाना मंगवाया। इनका कुल 10,900 रुपए का बिल बना था। खाने-पीने के बाद इन लोगों ने बिल से बचने के लिए एक बहुत ही पुराना तरीका अपनाया। गुजरात से आए इन यात्रियों ने बिना बिल भरे भागने की कोशिश की। शौचालय जाने का बहाना करके वे एक-एक कर चुपके से निकल गए।

सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का पता चला

जब तक रेस्टोरेंट के स्टाफ को पता चला तब तक वे सभी लोग राजस्थान-गुजरात बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके थे। कई मीडिया स्रोतों से पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की गाड़ी आ गई थी।

पुलिस ने पकड़ कर भरवाया पेंडिंग बिल

होटल के संचालक और पुलिस की मदद से आरोपियों के इस समूह को गुजरात सीमा के पास अंबाजी रोड पर पकड़ लिया गया। सिरोही पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पेंडिंग बिल का ऑनलाइन भुगतान करवाया गया जिसके लिए आरोपियों ने अपने किसी दोस्त से मदद ली। पुलिस मामले में घटना की जांच कर रही है।

