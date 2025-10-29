माउंट आबू: 10,900 रुपए का बिल बिना भरे भागे गुजरात से आए टूरिस्ट, ट्रैफिक में फंसकर पकड़े गए

पुलिस के अुनसार सोमवार को एक महिला सहित 5 सैलानियों ने माउंट आबू के पास एक होटल में चेक इन किया था। इन लोगों ने ढेर सारा खाना मंगवाया। इनका कुल 10,900 रुपए का बिल बना था। खाने-पीने के बाद इन लोगों ने बिल से बचने के लिए एक बहुत ही पुराना तरीका अपनाया। गुजरात से आए इन यात्रियों ने बिना बिल भरे भागने की कोशिश की। शौचालय जाने का बहाना करके वे एक-एक कर चुपके से निकल गए।