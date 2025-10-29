Road Accident: मातम में बदलीं खुशियां, भतीजी की शादी का कार्ड देने निकली महिला की दर्दनाक मौत, ट्रेलर ने कुचला

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतका की पहचान अनीता गुर्जर (30) पत्नी देवराज गुर्जर निवासी गोविंदपुरा मौजा की थुणी, थाना दतवास के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हाईवे एंबुलेंस से उप जिला अस्पताल मोर्चरी पहुंचाया। थोड़ी ही देर में अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी।