Road Accident: मातम में बदलीं खुशियां, भतीजी की शादी का कार्ड देने निकली महिला की दर्दनाक मौत, ट्रेलर ने कुचला

पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं, ट्रेलर को जब्त कर पुलिस थाना निवाई लाया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

2 min read
टोंक

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

road accident

मृतका अनीता गुर्जर। फाइल फोटो- पत्रिका

निवाई। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार हुए सड़क हादसे में एक विवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा एवं थानाधिकारी रामजीलाल पुलिस जाब्ते सहित घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

ट्रेलर ने मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार मृतका अपने पति देवराज और भाभी के साथ बाइक पर सवार होकर बाईपास स्थित अपने रिश्तेदारों के यहां भतीजी की शादी का निमंत्रण देने आई थी। विवाहिता सड़क पार कर रही थी, तभी बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतका की पहचान अनीता गुर्जर (30) पत्नी देवराज गुर्जर निवासी गोविंदपुरा मौजा की थुणी, थाना दतवास के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हाईवे एंबुलेंस से उप जिला अस्पताल मोर्चरी पहुंचाया। थोड़ी ही देर में अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी।

चालक मौके से फरार

पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं, ट्रेलर को जब्त कर पुलिस थाना निवाई लाया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच निवाई पुलिस कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Oct 2025 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Road Accident: मातम में बदलीं खुशियां, भतीजी की शादी का कार्ड देने निकली महिला की दर्दनाक मौत, ट्रेलर ने कुचला

टोंक

राजस्थान न्यूज़

