kite flying: राजस्थान के इस जिले में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय, चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

आदेश में पतंगबाजी के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार अब प्रात: 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।