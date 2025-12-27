27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

kite flying: राजस्थान के इस जिले में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय, चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

Tonk Kite Flying Ban: टोंक जिले में धातु, नायलॉन, प्लास्टिक एवं सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले मांझे की थोक और खुदरा बिक्री के साथ-साथ उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Dec 27, 2025

kite-flying

पतंगबाजी। पत्रिका फाइल फोटो

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, पशु-पक्षियों की सुरक्षा और विद्युत प्रसारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने धातु निर्मित मांझे के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है।

आदेश के अनुसार अब टोंक जिले में धातु, नायलॉन, प्लास्टिक एवं सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले मांझे की थोक और खुदरा बिक्री के साथ-साथ उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा आदेश

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत चाइनीज मांझा, जो आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर एवं अन्य विषाक्त सामग्री से निर्मित होता है, उसके उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पतंगबाजी के लिए समय सीमा भी निर्धारित

आदेश में पतंगबाजी के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार अब प्रात: 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cold Wave: राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम
जयपुर
Rajasthan-Cold-Wave-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / kite flying: राजस्थान के इस जिले में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय, चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: प्रधानमंत्री सड़क योजना ने बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर, 23 साल में 1461 किलोमीटर तक बिछा सड़कों का जाल

Prime Minister Road Scheme
टोंक

टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

tonk accident
टोंक

Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार

rape news
टोंक

Tonk News: प्रशासन का मौन, खुलेआम सरकारी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां

bajri news
टोंक

‘दो वर्षों में पूर्वी राजस्थान में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, इस परियोजना को मिला नया जीवन’

Cm bhajanlal sharma
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.