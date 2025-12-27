Rajasthan Cold Wave: राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले चार दिन तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनूं के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।