Rajasthan Cold Wave: राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में सर्दी। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। करौली, फतेहपुर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में सर्द हवाओं ने कंपकपी छुड़ा दी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में दो दिनों में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। वहीं, ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है।
बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे कम तापमान दर्ज करौली का 3.5, फतेहपुर का 4.6, दौसा का 5, लूणकरणसर का 6.1, पाली का 5.2, वनस्थली का 5.4, अलवर का 6, चूरू का 6.4, अंता बारां का 5.2, जयपुर का 10.4, पिलानी का 7, सीकर का 7.5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।
राज्य में ठंडी हवाओं का असर इतना तेज है कि दिन में तेज धूप रहने के बावजूद लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा है। दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले चार दिन तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनूं के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग