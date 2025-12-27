27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Cold Wave: राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। करौली, फतेहपुर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 27, 2025

Rajasthan-Cold-Wave-1

राजस्थान में सर्दी। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। करौली, फतेहपुर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में सर्द हवाओं ने कंपकपी छुड़ा दी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में दो दिनों में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। वहीं, ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है।

कहां कितना तापमान दर्ज

बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे कम तापमान दर्ज करौली का 3.5, फतेहपुर का 4.6, दौसा का 5, लूणकरणसर का 6.1, पाली का 5.2, वनस्थली का 5.4, अलवर का 6, चूरू का 6.4, अंता बारां का 5.2, जयपुर का 10.4, पिलानी का 7, सीकर का 7.5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।

दिन में भी सर्द हवा का असर, पारा 30 डिग्री से नीचे

राज्य में ठंडी हवाओं का असर इतना तेज है कि दिन में तेज धूप रहने के बावजूद लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा है। दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया।

जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले चार दिन तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनूं के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Churu News: सालासर में केमिकल से तैयार कर रहे थे घी, 7500 लीटर नकली घी जब्त
चूरू
Fake-ghee-factory-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Cold Wave: राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : घूंघट-बुर्के हटाकर देखे जाएंगे महिलाओं के चेहरे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

Rajasthan Election Commission issues Panchayat Elections guidelines Women faces will be seen after removing veils and burqas
जयपुर

जयपुर में टैक्सी लूट गैंग बेनकाब: पहले चिल्ला-चिल्लाकर सवारी बैठाते, फिर सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट, कई लोगों को बनाया शिकार

Jaipur Crime Kidnapping and robbery
जयपुर

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, रविवार तक इंटरनेट बंद

जयपुर

राजस्थान का ग्रीन हाइड्रोजन सपना पानी की कमी में अटका, 2800 केटीपीए के प्रोजेक्ट इंतजार में

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Railway Decision : रेलवे का फैसला, बड़ा रेल हब बनेगा जयपुर, बनाए जाएंगे नए टर्मिनल स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी राहत

railway authorities decided Jaipur will become a big rail hub new terminal stations built providing relief to passengers
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.