उदयपुर में भयानक हादसा, जीप पलटने से घायल लोगों को ट्रेलर ने कुचला, 4 की मौत; हाईवे पर बिखरे शवों के चिथड़े

ऋषभदेव थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मरने वाले में सेमारी क्षेत्र के भोराई घाटा निवासी अनिल (30) पुत्र मूलचंद मीणा, बसंती (54) पत्नी मूलचंद मीणा, डूंगरपुर के खेमा निवासी ईश्वर पुत्र धुला मीणा, सेमारी के शक्तावतों का गढ़ा निवासी जीजा देवी (24) पत्नी जितेंद्र कुमार कटारा शामिल है। पुलिस के अनुसार तीन मृतक एक ही परिवार के बताए गए हैं। शव ऋषभदेव मोर्चरी में रखवाए गए। हादसे में किशनगढ़ अजमेर निवासी कैलाश पुत्र गणपत लाल घायल हो गया। बसंती देवी भोजात फला में शिक्षिका है।