Rajasthan: एक फोन आया और डर के मारे पूर्व अधिकारी ने खुद ही निकाल कर दे दिए 68 लाख… क्या था वो कॉल ?

इसके बावजूद आरोपी लगातार कॉल कर पीड़ितों को परेशान करते रहे। तब जाकर दंपति को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और रकम की ट्रेल खंगाली जा रही है। राजस्थान में ही इसी तरह का एक और मामला इसी सप्ताह सामने आया था। जब एक बुजुर्ग दंपति से बारह लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था।