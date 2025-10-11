Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan Crime: कार सवार युवक पर हमला, बचाने आए चचेरे भाई की लोहे की रॉड से हत्या

Alwar Murder Case: राजस्थान के अलवर जिले में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। युवक के अचेत होने के बाद भी आरोपी लोहे की रॉड से वार करते रहे।

3 min read

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 11, 2025

Alwar-Murder-Case

परिजनों से बात करते पुलिस अधिकारी व इनसेट में मृतक करण। फोटो: पत्रिका

अलवर। पत्नी व बच्चों के साथ कार से अपने गांव देसूला लौट रहे युवक चिंटू मल्होत्रा (32) पुुत्र बालकृष्ण मल्होत्रा पर गुरुवार रात बख्तल की चौकी स्थित एक निजी बैंक के समीप समुदाय विशेष के कुछ लोगाें ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर जब चिंटू का चचेरा भाई करण और उसके दो साथी अमित व अंगद मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने करण के सिर पर फर्सी और लोहे की रॉड मार दी। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल करण की शुक्रवार शाम 6 बजे सानिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

इसके बाद शाम को इस हॉस्पिटल के बाहर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर बुला ली गई। यह विवाद सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए सीओ सिटी अंगद शर्मा, एनईबी थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा, एमआईए थाना प्रभारी मोहनसिंह सहित पुलिस के कई अधिकारी भारी जाप्ते के साथ देर रात तक सानिया हॉस्पिटल के बाहर डटे रहे। मृतक युवक के गांव देसूला में भी पुलिसबल तैनात कर दिया गया। पीडि़त पक्ष का यह भी आरोप है कि इस घटना के दौरान आरोपियों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए नारे भी लगाए।

अचेत होकर गिरा, तब भी मारपीट करते रहे

चिंटू मल्होत्रा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार रात को वह पत्नी व बच्चों के साथ कार में सवार होकर अलवर से अपने गांव देसूला जा रहा था। बख्तल की चौकी स्थित एक निजी बैंक के समीप पहले से खड़े अली व शारूप पुत्र कम्मी खान, मुनफेद पुत्र ईशाका खान, दीनू पुत्र असरफ, साहिल उर्फ सांडा, साहिल खान पुत्र राहुल खान, यूसुफ पुत्र दीनू खान, इकबाल पुत्र कम्मी खान व साहिल पुत्र हाकम खान निवासी बख्तल की चौकी सहित 10-15 लोगों ने घेर कर उसकी गाड़ी में लाठी-डंडों से तोड़फोड़ कर दी।

इस दौरान उसने बचकर भागने का प्रयास किया, तभी उसका चचेरा भाई करण व उसके साथी अमित व अंगद भी वहां आ गए। जिन्होंने बीच-बचाव किया, तो अली ने करण के सिर में फर्सी और मुनफेद ने लोहे की रॉड मार दी। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। इस बीच अजरू व साहिल उर्फ सांडा ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वहां मौजूद एक अन्य युवक विक्रम ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसके साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। वहीं, पाले खान ने चिंटू को जान से मारने की नीयत से देसी कट्टे से फायर कर दिया। वहीं, पुलिस के अनुसार दूसरे पक्ष के दो लोगों के सिर व पीठ पर चोट लगी है।

ऑपरेशन के बाद वेंटीलेटर पर था… शाम को दम तोड़ा

चिकित्सकों के अनुसार करण के सिर मेें गंभीर चोट लगने के कारण सुबह उसका ऑपरेशन हुआ था। स्थिति नाजुक होने के कारण वह वेंटीलेटर पर था। करण की शाम करीब 6 बजे मौत हो गई। इसके अलावा चिंटू के बाएं हाथ में फ्रैक्चर है।

परिजन बोले- कोई रंजिश नहीं थी

मृतक करण के चाचा देसूला के उप सरपंच बलदेव कृष्ण मल्होत्रा ने बताया कि हमारे परिवार की आरोपियों से कोई रंजिश नहीं थी। उन्होंने चिकित्सक पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके भतीजे की िस्थति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने चिकित्सक से रेफर करने के लिए बोला था, लेकिन चिकित्सकों ने उसे रेफर नहीं किया। बाद में शाम 6 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक करण की मां की मृत्यु हो चुकी, पिता बेड पर

जानकारी के अनुसार मृतक करण की मां की दिसंबर 2012 में मृत्यु हो चुकी। उसके पिता गंभीर बीमारी के कारण पिछले करीब 2 महीने से बेड पर हैं। करण अविवाहित था। उसका एक छोटा भाई और दो बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। करण पहले किसी फैक्ट्री में काम करता था। इसके बाद दूध सप्लाई आदि छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था।

घटना के दौरान पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे

मृतक करण के मामा ने बताया कि घटना के दौरान बख्तल की चौकी पर तैनात दो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। जो घटना के दौरान तमाशा देखते रहे। इस दौरान किसी से इसका वीडियो भी बनाया। लेकिन पुलिसकर्मी ने उनको धमकाकर उनके साथ धक्का-मुक्की कर दी। यह भी आरोप है कि आरोपी आने-जाने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ व गाली-गलौज करते थे। जिसका विरोध करने पर उन्होंने घेरकर मारपीट की थी।

पुलिस जांच में लेन-देन का मामला सामना आ रहा

एमआईए थानाधिकारी मोहनसिंह के अनुसार चिंटू मल्होत्रा एमआईए थाने का हिस्ट्रीशीटर है। जांच में सामने आया कि आरोपी मुनफेद का बख्तल की चौकी के समीप ढाबा है। घटना से दो-तीन दिन पहले चिंटू और मुनफेद का खाने के रुपए को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। एक पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जबकि दूसरे पक्ष द्वारा शुक्रवार शाम तक पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है।

