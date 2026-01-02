12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक उम्रकैद

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव के अनुसार मामला 12 नवंबर 2024 को अरावली विहार थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी ने उसकी 12 साल से कम उम्र की बेटी को कोल्ड ड्रिंक और खाने की चीजों का लालच देकर बहलाया-फुसलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने डरा-धमका कर एक साल में करीब 10-15 बार मासूम का यौन शोषण किया। जब पीड़िता ने अपनी बुआ को आपबीती बताई, तब जाकर इस घिनौने कृत्य का खुलासा हुआ।