Road Accident: जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर जा रहे थे, रास्ते में हो गया भीषण हादसा; बेटे सहित 3 की मौत

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जयपुर के अस्पताल में भर्ती एटीएस की एएसआई जोगिंदर कौर का गुरुवार को निधन हो गया था। मां का शव लेने के लिए बेटा किरत अपने परिवार के साथ ​हरियाणा से जयपुर आया था। सभी लोग गुरुवार रात शव लेकर वापस ​हरियाणा के लिए रवाना हुए थे। तभी शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे रोहतक के 152डी फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हो गया।