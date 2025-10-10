Road Accident: जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर जा रहे थे, रास्ते में हो गया भीषण हादसा; बेटे सहित 3 की मौत

खड़े ट्रक में घुसी कार। फोटो: सोशल
जयपुर। राजधानी जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर जा रहे परिजनों की कार शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना जबर्दस्त था कि बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसा शुक्रवार तड़के हरियाणा के रोहतक में 152D फ्लाईओवर पर हुआ। जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला। हादसे में मारे गए मृतकों के शवों को पीजीआई रोहतक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जयपुर के अस्पताल में भर्ती एटीएस की एएसआई जोगिंदर कौर का गुरुवार को निधन हो गया था। मां का शव लेने के लिए बेटा किरत अपने परिवार के साथ हरियाणा से जयपुर आया था। सभी लोग गुरुवार रात शव लेकर वापस हरियाणा के लिए रवाना हुए थे। तभी शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे रोहतक के 152डी फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
भीषण हादसे में एएसआई जोगिंदर कौर के बेटे किरत सहित कृष्णा और सचिन की मौत हो गई। वहीं, हादसे में एक महिला गंभीर घायल हो गई। जिसका पीजीआई रोहतक अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस की मानें तो चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग