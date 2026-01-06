अमरीका में विलियम्स को जयपुर से किया डिजिटल अरेस्ट, 31 लाख 54 हजार ठगे, पुलिस की कार्रवाई पर FBI की मुहर

American Williams digitally arrested from Jaipur: जयपुर। कमिश्नरेट पुलिस की ओर से फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई को अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) ने भी पूरी तरह जायज ठहराया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के प्रयासों से अमरीका की FBI ने वहां पर ठगी का शिकार हुए नागरिकों को चिह्नित किया है। एफबीआइ ने अमरीका के वर्जीनिया निवासी विलियम्स के बयान दर्ज कर भी भेजें हैं, जिससे पता चलता है कि जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर से विलियम्स को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया।