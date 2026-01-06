Jaipur: मेड इन जयपुर पतंगें उड़ाता है इंडिया, हवा में रंग भरने वालों की जेब में फिर भी उड़ता खालीपन

जिन हाथों से ये उड़ान मिलती है, वे अब भी ज़मीन से जुड़े हैं। व्यापारी पतंग बनवाने के लिए कच्चा माल लाकर देते हैं। कारीगर को एक हजार फैंसी पतंग बनाने पर 600 से 700 रुपए और सादा पतंग बनाने पर 400 से 500 रुपए मिल रहे हैं। साढ़े 21 इंच से लेकर 42 इंच की पतंगें अधिक बन रही हैं। सरकारें कहती हैं कि हुनर को बढ़ावा देंगे, लेकिन पतंग बनाने वालों का कहना है कहते हैं कि हम हवा में रंग तो भरते हैं, मगर जेब में खालीपन ही उड़ता है।