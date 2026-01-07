7 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

जयपुर की इस मंडी में 10 हजार लीटर वन​स्पति घी सीज

मौके पर अशोका वनस्पति के 2 अलग-अलग बैच के सैंपल लिए गए एवं एक सैंपल नेचर फ्रेश वनस्पति का भी लिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Jan 07, 2026

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावट पर वार अभियान के तहत बुधवार को जयपुर करीब 10 ​हजार लीटर वनस्पति घी सीज किया गया है। अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर नमूने लिए गए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि कुकरखेड़ा मंडी स्थित मैसर्स रुक्मणी इंटरप्राइजेज पर मिलावट के संदेह पर 9853 लीटर अशोका ब्राण्ड का वनस्पति घी सीज़ किया गया। मौके पर अशोका वनस्पति के 2 अलग-अलग बैच के सैंपल लिए गए एवं एक सैंपल नेचर फ्रेश वनस्पति का भी लिया गया। उल्लेखनीय है कि अशोका वनस्पति का इसी फर्म से सितम्बर 2025 में लिया गया नमूना अमानक पाया गया था।

इसके अलावा मैसर्स सैनी किराना स्टोर, रोड नं. 17 वीकेआई से मिर्च पाउडर का सैंपल लिया गया। यहां 150 किलो मिर्च पाउडर सीज़ किया गया। वीकेआई क्षेत्र में ही मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेज से महान ब्रांड के घी का सैंपल तथा मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर से धनिया पाउडर एवं चौमू किराना स्टोर से सरसों के तेल का नमूना लिया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

Published on:

07 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर की इस मंडी में 10 हजार लीटर वन​स्पति घी सीज

