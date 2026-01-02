2 जनवरी 2026,

अलवर

गांव में फैलाया दहशत का माहौल, फायरिंग कर लोगों को डराया 

कोटपूतली–बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़वाल में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही अंकित उर्फ शूटर पिछले चार-पांच दिनों से बोलेरो गाड़ी को गांव की संकरी गलियों में तेज गति से दौड़ा रहा था।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 02, 2026

जांच करती पुलिस (फोटो - पत्रिका)

कोटपूतली–बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़वाल में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही अंकित उर्फ शूटर पिछले चार-पांच दिनों से बोलेरो गाड़ी को गांव की संकरी गलियों में तेज गति से दौड़ा रहा था। इससे कई बार छोटे बच्चे गंभीर हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे। ग्रामीणों ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

ग्रामीणों का कहना है कि 1 जनवरी की शाम अंकित शराब के नशे में बोलेरो गाड़ी लेकर गांव में घुसा। गाड़ी में उसके साथ सोनू भी मौजूद था। जब ग्रामीणों ने उन्हें रोककर तेज गति से गाड़ी चलाने का विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि गाड़ी ऐसे ही चलेगी, जो सामने आएगा उसे गाड़ी से कुचल देंगे और जो विरोध करेगा उसे बंदूक से मार देंगे। इस दौरान आरोपियों ने हथियार दिखाकर गांव में दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए।


ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच आरोपी दोबारा गांव की ओर गाड़ी लेकर आए। कुछ ही समय बाद रात में फायरिंग की घटना हुई, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। भय के कारण लोग अपने घरों में दुबक गए। सूचना मिलने पर नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान फायरिंग के खाली खोल बरामद किए।

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह घटना गांव में दहशत फैलाने की नीयत से की गई प्रतीत होती है। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी गांव से बाहर लावारिस हालत में मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गांव में फैलाया दहशत का माहौल, फायरिंग कर लोगों को डराया 

