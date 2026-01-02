गांव में फैलाया दहशत का माहौल, फायरिंग कर लोगों को डराया 

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह घटना गांव में दहशत फैलाने की नीयत से की गई प्रतीत होती है। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी गांव से बाहर लावारिस हालत में मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है।