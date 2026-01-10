10 जनवरी 2026,

शनिवार

उदयपुर

Nupur Sanon Weds Stebin Ben: नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन कल लेंगे सात फेरे, अलग-अलग थीम पर सजा उदयपुर का होटल

Udaipur Royal Wedding: बॉलीवुड की चर्चित शख्सियत कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्में उदयपुर में धूमधाम से शुरू हो गई हैं।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 10, 2026

Nupur-Stebin

होटल राफेल में हो रही अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर-स्टेबीन की शादी की रस्म के तहत शुक्रवार को हुआ मेहंदी एवं हल्दी के आयोजन (फोटो: पत्रिका)

Nupur Sanon And Stebin Ben's wedding Function: झीलों की नगरी एक बार फिर बॉलीवुड वेडिंग का गवाह बनने जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के कार्यक्रमों की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है। दोनों 11 जनवरी को लेकसिटी के रैफल्स होटल में सात फेरे लेंगे। कृति सेनन, नूपुर और स्टेबिन बेन परिवार व करीबी रिश्तेदारों के साथ बुधवार को ही होटल पहुंच गए थे।

शुक्रवार से विवाह से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो गए, जिनमें पारिवारिक रस्मों के साथ-साथ पारंपरिक और आधुनिक अंदाज का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा है। शनिवार को मेहंदी, हल्दी और संगीत समारोह आयोजित होंगे।

होटल परिसर को अलग-अलग थीम पर सजाया गया है। राजस्थानी पारंपरिक सजावट के साथ मॉडर्न लाइटिंग और फ्लोरल डेकोर मेहमानों को खास अनुभव देगा। संगीत समारोह में परिवार और दोस्तों के खास परफॉर्मेंस भी होंगे। रविवार को नूपुर और स्टेबिन बेन अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेंगे। इसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के शामिल होने की संभावना है। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई नामचीन चेहरे भी लेकसिटी आ सकते हैं।

Updated on:

10 Jan 2026 02:28 pm

Published on:

10 Jan 2026 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Nupur Sanon Weds Stebin Ben: नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन कल लेंगे सात फेरे, अलग-अलग थीम पर सजा उदयपुर का होटल

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

