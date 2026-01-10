Nupur Sanon Weds Stebin Ben: नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन कल लेंगे सात फेरे, अलग-अलग थीम पर सजा उदयपुर का होटल

होटल परिसर को अलग-अलग थीम पर सजाया गया है। राजस्थानी पारंपरिक सजावट के साथ मॉडर्न लाइटिंग और फ्लोरल डेकोर मेहमानों को खास अनुभव देगा। संगीत समारोह में परिवार और दोस्तों के खास परफॉर्मेंस भी होंगे। रविवार को नूपुर और स्टेबिन बेन अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेंगे। इसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के शामिल होने की संभावना है। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई नामचीन चेहरे भी लेकसिटी आ सकते हैं।