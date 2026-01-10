उदयपुर में दर्दनाक हादसा; खलते-खलते पानी के टैंक में गिरा 5 साल का मासूम, हुई मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक की पहचान गणेश (5) के रूप में हुई है। गणेश अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह पास ही बने पानी के टैंक के पास पहुंच गया और संतुलन बिगड़ने से टैंक में गिर गया। काफी देर तक गणेश नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान टैंक के पास पहुंचने पर घटना का पता चला।