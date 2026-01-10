10 जनवरी 2026,

उदयपुर में दर्दनाक हादसा; खलते-खलते पानी के टैंक में गिरा 5 साल का मासूम, हुई मौत

उदयपुर जिले के गोगुंदा में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। पानी के टैंक में गिरने से पांच साल के एक मासूम की मौत हो गई।

उदयपुर

kamlesh sharma

Jan 10, 2026

उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। पानी के टैंक में गिरने से पांच साल के एक मासूम की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा गोगुंदा थाना क्षेत्र के भूताला के घाटा गांव में हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक की पहचान गणेश (5) के रूप में हुई है। गणेश अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह पास ही बने पानी के टैंक के पास पहुंच गया और संतुलन बिगड़ने से टैंक में गिर गया। काफी देर तक गणेश नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान टैंक के पास पहुंचने पर घटना का पता चला।

घटना की जानकारी गांव के प्रशासक मोहन सिंह राजपूत ने गोगुंदा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से मासूम के शव को पानी के टैंक से बाहर निकाला। इसके बाद शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गोगुंदा थाना पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उदयपुर

