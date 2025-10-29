Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

झुंझुनूं में बड़ा हादसा: दुकान में विस्फोट से हवा में उछला दुकानदार का शव, शटर भी 60 फीट दूर गिरा

झुंझुनूं के खेतड़ी में निजामपुर मोड़ पर हार्डवेयर की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके से शटर 60 फीट दूर जा गिरा और दुकानदार की मौके पर मौत हो गई। आग ने पास की किताबों की दुकान को भी चपेट में लिया।

2 min read
झुंझुनू

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

Jhunjhunu Khetri
Play video

विस्फोट से दुकानदार की दर्दनाक मौत (फोटो- पत्रिका)

खेतड़ी (झुंझुनूं): खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजे एक भीषण हादसा हो गया। यहां हार्डवेयर की दुकान में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा, जबकि दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा।


हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। मृतक के शव को राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल, खेतड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया है।


मृतक की शिनाख्त पपुरना निवासी शंकरलाल के रूप में हुई। विस्फोट के बाद लगी आग ने पास की किताबों की दुकान और ई-मित्र की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नगर पालिका खेतड़ी की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।


सूचना पर थानाधिकारी खेतड़ी कैलाश चंद्र शर्मा, तहसीलदार सुनील कुमार और उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी भी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में विस्फोट के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है।


हालांकि, माना जा रहा है कि दुकान में रखे किसी ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ या गैस सिलेंडर में लीक होने से धमाका हुआ होगा। खेतड़ी पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है।




Updated on:

29 Oct 2025 10:37 am

Published on:

29 Oct 2025 09:31 am

झुंझुनूं में बड़ा हादसा: दुकान में विस्फोट से हवा में उछला दुकानदार का शव, शटर भी 60 फीट दूर गिरा

