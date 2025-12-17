झुंझुनूं गैंगवार: आसिफ खान ने ही कराई थी हत्या की सुपारी के लिए लेनदेन की डील, हिस्ट्रीशीटर श्रवण की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

गैंगवार में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध संपत्तियों की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। सीकर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी की संपत्ति पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया। भादवासी गांव में स्थित श्रवण की दो मंजिला बिल्डिंग को सहायक कलक्टर ज्वालासहाय मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। करीब छह घंटे चली कार्रवाई के दौरान पहले भवन में रखा सारा सामान निकालकर जब्त किया गया। इसके बाद श्रवण भादवासी के फौजी बाबा मार्केट नामक भवन को तीन जेसीबी मशीनों की मदद से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान सीकर पुलिस के अधिकारी, जवान, क्यूआरटी सहित तीन से चार दर्जन पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बेस्ट हैडिंग