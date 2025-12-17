झुंझुनूं गैंगवार: आसिफ खान ने ही कराई थी हत्या की सुपारी के लिए लेनदेन की डील, हिस्ट्रीशीटर श्रवण की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं। खिरोड़ ग्राम पंचायत की कैमरी की ढाणी में 12 दिसम्बर को हुई गैंगवार में पुलिस ने दोनों पक्षों के एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश आसिफ खान ने हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा की रैकी की थी। जबकि दूसरा 50 हजार रुपए का इनामी हिस्ट्रीशीटर शुभकरण बाजिया है, जो नेपाल भागने की फिराक था। जिसे लखनऊ, यूपी से गिरफ्तार किया है।
एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि कटेवा गैंग के सुनील सुंडा व श्रवण भादवासी गैंग के कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार भींचरी निवासी आसिफ खान और दादिया थाने का हिस्ट्रीशीटर बेरी निवासी शुभकरण बाजिया हैं। हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी के जरिए चारों शूटरों को हायर कराने वाला शख्स आसिफ खान ही था। आसिफ ने ही बदमाश पिंटू और राजू को श्रवण भादवासी से मिलवाकर हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा की हत्या की सुपारी की डिलिंग कराई थी। शूटरों को सुपारी की रकम 50 लाख लेनदेन भी आसिफ खान के माध्यम से हुआ।
आसिफ कई दिनों से हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा की गतिविधियों की रैकी कर रहा था और इसकी जानकारी शूटरों तक पहुंचा रहा था। वहीं, कैमरी की ढाणी से करीब दो किलोमीटर दूर खेत में कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी की गोली मारकर हत्या करने पूरे घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार दादिया थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर शुभकरण बाजिया है।
रविंद्र कटेवा गैंग के शुभकरण बाजिया के खिलाफ दादिया थाने में पहले से ही 15 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं, 0056 गैंग के सदस्य और दादिया थाने के हिस्ट्रीशीटर शुभकरण बाजिया पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह गढ़वाल ट्रेवल्स की बस में परिचालक बनकर आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे होते हुए नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे लखनऊ, उत्तरप्रदेश के पास से डिटेन कर गिरफ्तार किया है।
भादवासी गांव में जमीन विवाद को लेकर दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी के चलते 12 दिसम्बर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे कैमरी की ढाणी में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। जिसमें श्रवण भादवासी गैंग ने सुनील सुंडा व रविंद्र कटेवा गैंग ने हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी की एक खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रवण भादवासी ने रविंद्र कटेवा को मारने के लिए शूटरों को 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी।
गैंगवार में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध संपत्तियों की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। सीकर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी की संपत्ति पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया। भादवासी गांव में स्थित श्रवण की दो मंजिला बिल्डिंग को सहायक कलक्टर ज्वालासहाय मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। करीब छह घंटे चली कार्रवाई के दौरान पहले भवन में रखा सारा सामान निकालकर जब्त किया गया। इसके बाद श्रवण भादवासी के फौजी बाबा मार्केट नामक भवन को तीन जेसीबी मशीनों की मदद से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान सीकर पुलिस के अधिकारी, जवान, क्यूआरटी सहित तीन से चार दर्जन पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बेस्ट हैडिंग
