17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

Jhunjhunu Road Accident : स्टेट हाईवे-37 पर बुधवार को तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Dec 17, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

गुढ़ागौड़जी(झुंझुनूं)। स्टेट हाईवे-37 पर बुधवार को तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक दादा व घायल पोता है। घायल को जयपुर रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार ओला की ढाणी निवासी कपिल ओला पुत्र विजय सिंह बाइक से जा रहा था। उसके साथ बाइक पर सुलतान ओला (55) भी सवार था। इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से चल रहे डंपर चालक ने बिना देखे अचानक साइड में मोड़ लिया। डंपर की चपेट में आने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और डंपर बाइक के ऊपर चढ़ गया।

हादसे में सुलतान दादा ओला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पोता कपिल ओला गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को गुढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया।

ऐसी सजगता जरूरी

हादसे को देखकर एक राहगीर ने जीप का सामान खाली कराया। जीप से घायल को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण घायल को समय पर उपचार मिल सका। स्थानीय लोगों का कहना है हादसों के समय सभी लोग ऐसी सजगता बरतने लग जाएं तो कइयों की जान बच सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं गैंगवार: आसिफ खान ने ही कराई थी हत्या की सुपारी के लिए लेनदेन की डील, हिस्ट्रीशीटर श्रवण की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

Jhunjhunu-gang-war
झुंझुनू

राजस्थान में पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री, महाराष्ट्र पुलिस की रेड के बाद मचा हड़कंप

Jhunjhunu-MD-Drugs-Factory-Busted-
झुंझुनू

जिला स्तरीय युवा महोत्सव का समापन, यहां पढ़ें विजेताओं के नाम

jhunjhunu news
झुंझुनू

सरकारी प्रधानाध्यापिका क्यों मरवाना चाहती थी महिला डॉक्टर को? पढ़ें पूरी कहानी

jhunjhunu news
झुंझुनू

Rajasthan News: पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, 15 लाख में दी महिला डॉक्टर की सुपारी, इस वजह से बच गई जान

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.