दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

हादसे में सुलतान दादा ओला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पोता कपिल ओला गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को गुढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया।