दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

गुढ़ागौड़जी(झुंझुनूं)। स्टेट हाईवे-37 पर बुधवार को तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक दादा व घायल पोता है। घायल को जयपुर रेफर किया गया है।
पुलिस के अनुसार ओला की ढाणी निवासी कपिल ओला पुत्र विजय सिंह बाइक से जा रहा था। उसके साथ बाइक पर सुलतान ओला (55) भी सवार था। इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से चल रहे डंपर चालक ने बिना देखे अचानक साइड में मोड़ लिया। डंपर की चपेट में आने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और डंपर बाइक के ऊपर चढ़ गया।
हादसे में सुलतान दादा ओला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पोता कपिल ओला गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को गुढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया।
हादसे को देखकर एक राहगीर ने जीप का सामान खाली कराया। जीप से घायल को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण घायल को समय पर उपचार मिल सका। स्थानीय लोगों का कहना है हादसों के समय सभी लोग ऐसी सजगता बरतने लग जाएं तो कइयों की जान बच सकती है।
