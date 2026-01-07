जयपुर की लड़की से आबूरोड के धार्मिक संस्थान में बलात्कार का प्रयास, रात में कमरे में घुसे दो युवक, रेप की नीयत से दबोचा

Jaipur girl alleges rape attempt (Patrika File Photo)
सिरोही: आबूरोड क्षेत्र स्थित एक धार्मिक संस्थान में लड़की से बलात्कार के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की ओर से सोमवार को सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
बता दें कि मामले के सामने आने के बाद धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और वहां रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता जयपुर की रहने वाली है और वह एक धार्मिक संस्थान से जुड़ी हुई बताई जा रही है।
रिपोर्ट में लड़की ने बताया कि वह पिछले साल अक्टूबर महीने में धार्मिक कार्यों से जुड़े दायित्वों के चलते आबूरोड स्थित इस संस्थान में आई थी। संस्थान परिसर में ही उसे रहने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया गया था।
पीड़िता के अनुसार, एक दिन रात के समय जब वह अपने कमरे में थी, तब दो युवक वहां पहुंचे। इनमें से एक युवक उसी धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक संस्थान के बाहर का है।
आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और बलात्कार की नीयत से उसे दबोच लिया। किसी तरह पीड़िता ने विरोध किया और खुद को बचाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।
घटना के बाद लड़की मानसिक रूप से भयभीत हो गई। हिम्मत जुटाकर उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सदर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है।
पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की पुष्टि के लिए संस्थान से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
