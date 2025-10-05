Jaipur Crime: विद्याधर नगर में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव, सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान



उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे, संभवत: महिला ने आरोपियों का विरोध किया था। शव को शिनाख्त के लिए कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। महिला के हाथ और गर्दन पर टैटू बने हुए हैं और क्रॉस का निशान भी है। स्थानीय लोग मृतका को करीब तीन दिन से खानाबदोश की तरह देख रहे थे। शव पर टीशर्ट और लोअर अस्त-व्यस्त हालत में थे।