Jaipur Crime: विद्याधर नगर में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव, सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान

Jaipur Crime
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर सेक्टर-8 स्वर्ण जयंती पार्क के पास एक खाली डेयरी बूथ में महिला की अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर और सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।
प्राथमिक जांच में बलात्कार नहीं होने की बात सामने आई है। घटना स्थल से एफएसएल की ओर से जुटाए गए साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हत्या और बलात्कार की पुष्टि होगी।
पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव मुर्दाघर में रखवाया है। डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे सिक्योरिटी गार्ड ने 15 नंबर बस स्टैंड के पास स्थित डेयरी बूथ का गेट खुला देखा। चोरी की आशंका के चलते जब वह बूथ पर पहुंचा तो महिला का अर्धनग्न शव मिला।
उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे, संभवत: महिला ने आरोपियों का विरोध किया था। शव को शिनाख्त के लिए कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। महिला के हाथ और गर्दन पर टैटू बने हुए हैं और क्रॉस का निशान भी है। स्थानीय लोग मृतका को करीब तीन दिन से खानाबदोश की तरह देख रहे थे। शव पर टीशर्ट और लोअर अस्त-व्यस्त हालत में थे।
इधर, पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में भी महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुर्दाघर में रखवाया। शव विनायक सरोवर गोल्यावास स्थित खाली प्लॉट में पाया गया।
