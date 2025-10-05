Good News : एसएमएस जयपुर में पहली बार रोबोट से सफल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, मां ने बेटे को दी नई जिंदगी

Good News : सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में शनिवार को पहली बार रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। ऑपरेशन में करीब साढ़े तीन घंटे का समय लगा। ऑपरेशन एक महिला और उसके बेटे का किया गया है, जिसमें मां ने बेटे को किडनी दी है। यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि 71 साल की महिला ने 34 साल के बेटे को किडनी दी है। उसके बेटे की दोनों किडनियां हाई ब्लड प्रेशर के कारण खराब हो चुकी थीं। वह पिछले कुछ महीनों से डायलिसिस पर था।